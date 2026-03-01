Dan nezavisnosti BiH proslavljen u PHI UKC-u Tuzla

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine proslavljen je u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla, gdje je održano prigodno obilježavanje ovog značajnog datuma.

Delegacije Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Udruženja demobiliziranih boraca javnih zdravstvenih ustanova u Tuzlanskom kantonu položile su cvijeće na spomen-obilježje u krugu UKC-a Tuzla, odajući počast borcima i civilnim žrtvama rata.

Direktor UKC-a Tuzla, prof. dr. med. sc. Šekib Umihanić, ovom prilikom uputio je čestitku svim građanima, kao i zaposlenicima ove zdravstvene ustanove, povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Istakao je važnost obilježavanja 1. marta kao simbola odlučnosti građana Bosne i Hercegovine da izgrade suverenu, jedinstvenu i nedjeljivu državu, utemeljenu na načelima jednakosti, tolerancije i zajedništva.

- Danas, više nego ikad, imamo obavezu čuvati i jačati temelje naše nezavisnosti, radeći zajedno na izgradnji prosperitetne i sigurne budućnosti za sve građane. Posebnu zahvalnost želim izraziti našim zaposlenicima, koji su sada demobilisani borci, a koji su dio svojih života posvetili odbrani domovine i dali nemjerljiv doprinos njenoj izgradnji. Ljekari i medicinsko osoblje tokom rata pružili su veliku podršku borcima, ali i civilnom stanovništvu. Ponosan sam što u UKC-u Tuzla tradicionalno obilježavamo ovaj značajan datum, čuvajući uspomenu na borce i civilne žrtve rata, kazao je Umihanić.

Svečanost je završena simboličnom sadnjom sadnica u parku Medicinskog fakulteta u Tuzli. Sadnju su izvršili studenti Udruženja BoHeMSA Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, koji su se ovom prilikom zahvalili direktoru UKC-a Tuzla, prof. dr. Šekibu Umihaniću, na pruženoj prilici.

- Simboličnom sadnjom stabla poslali smo poruku da, kao što se ono ukorjenjuje i raste, tako i naša domovina jača kroz zajedništvo, rad i odgovornost prema budućim generacijama, poručili su predstavnici Udruženja BoHeMSA.

U narednom periodu UKC Tuzla će nastaviti njegovati kulturu sjećanja i obilježavati važne datume iz historije Bosne i Hercegovine.