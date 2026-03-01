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Video / Defileom automobila iz Dobrnje kroz Tuzlu obilježen Dan nezavisnosti BiH

Građani uz zastave i sirene obilježili 1. mart vožnjom kroz grad

Defile kroz Tuzlu - Avaz
Defile kroz Tuzlu - Avaz
Defile kroz Tuzlu - Avaz
Defile kroz Tuzlu - Avaz
Defile kroz Tuzlu - Avaz
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A. Bešić

1.3.2026

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine danas je obilježen u Tuzli defileom automobila koji je krenuo iz naselja Dobrinje i prošao gradskim ulicama.

Učesnici su na svojim vozilima istakli državne zastave Bosne i Hercegovine, a kolona prošla kroz više dijelova grada, privlačeći pažnju građana.

Defile je organizovan s ciljem obilježavanja 1. marta – Dana nezavisnosti BiH, kao podsjetnik na referendum održan 1992. godine, kada su se građani izjasnili za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu.

Građani koji su pratili kolonu isticali su kako je važno njegovati kulturu sjećanja i obilježavati datume od značaja za historiju države.

Pogledajte šta je zabilježio naš fotoreporter. 

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# DEFILE
# DAN NEZAVISNOSTI BIH
# TUZLA
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