Video / Defileom automobila iz Dobrnje kroz Tuzlu obilježen Dan nezavisnosti BiH

Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine danas je obilježen u Tuzli defileom automobila koji je krenuo iz naselja Dobrinje i prošao gradskim ulicama.

Učesnici su na svojim vozilima istakli državne zastave Bosne i Hercegovine, a kolona prošla kroz više dijelova grada, privlačeći pažnju građana.

Defile je organizovan s ciljem obilježavanja 1. marta – Dana nezavisnosti BiH, kao podsjetnik na referendum održan 1992. godine, kada su se građani izjasnili za suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu.

Građani koji su pratili kolonu isticali su kako je važno njegovati kulturu sjećanja i obilježavati datume od značaja za historiju države.

Pogledajte šta je zabilježio naš fotoreporter.