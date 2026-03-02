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BANJA LUKA

U vrtiću preminulo dijete, očekuje se da tužitelj naredi obdukciju

U toku je uviđaj, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva i očekuje se naredba za obdukciju

U toku je uviđaj. Siniša Pašalić / Ringier(Fotografije ne prokazuje događaj iz teksta)

M. Až.

2.3.2026

U jednom banjalučkom vrtiću danas je preminula devetomjesečna beba, potvrđeno je za RTRS u Policijskoj upravi Banja Luka.

Danas oko 14:50 sati policiji je prijavljeno da radnici Službe hitne medicinske pomoći u vrtiću ukazuju medicinsku pomoć djetetu.

- Oko 15:30 časova PU Banja Luka je od strane Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske obaviještena da je dijete preminulo - rečeno je iz PU Banja Luka.

Prve informacije ukazuju da je dijete iznenada preminulo u snu i da u cijelom slučaju nema ničeg sumnjivog, javlja ATV.

U toku je uviđaj, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva i očekuje se naredba za obdukciju.

# VRTIĆ
# BANJA LUKA
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