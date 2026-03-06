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FHMZ

Sunčano danas širom BiH, temperature će dosezati 20 stepeni

Uz povoljniju biometeorološku prognozu većina populacije će biti boljeg raspoloženja

Sunčano vrijeme. Fena

Dž. R.

6.3.2026

Jutros je u našoj zemlji pretežno vedro. U Bosni po kotlinama ima magle.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Sokolac -6; Drvar -4; Bugojno, Livno, Sanski Most -2; Banja Luka, Bihać, Prijedor, Srebrenica, Zenica 0; Ivan Sedlo, Sarajevo, Tuzla 1; Bijeljina, Doboj 2; Gradačac, Trebinje 7; Mostar 8; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 950 hPa, za 8 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama Bosne magla. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20 °C.

U Sarajevu sunčano vrijeme. Dnevna temperatura zraka oko 13 °C.

Uz povoljniju biometeorološku prognozu većina populacije će biti boljeg raspoloženja. Hronični bolesnici također neće imati jačih tegoba, ali bi tokom jutarnjih sati trebali biti oprezniji, zbog nižih temperatura. U ostatku dana umjereno zatopljenje i posvuda ugodnije. U dijelu centralne i istočne Bosne moguće je nešto duže zadržavanje naoblake prije podne, potom i ovdje sa ljepšom opštom slikom.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
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