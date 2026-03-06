SDA i DF traže vanrednu sjednicu zbog pljačke stoljeća

Zastupnici opozicije u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH skupili su 21 potpis za održavanje posebne sjednice ovog doma na kojoj će se raspravljati o BH Telecomovoj akviziji Telemacha.

Potpis za održavanje ove sjednice je dao 21 zastupnik, a među njima su zastupnici SDA, DF-a, zastupnica SBiH Edina Gabela te nezavisni zastupnik Admir Čavalić.

Oni su zahtjev za održavanje sjednice predali rukovodstvu Predstavničkog doma, a jedina tačka dnevnog reda bi se trebala zvati: Informacija o Odluci o odobravanju akvizicije udjela u "Telemach BH" društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o.o Sarajevo i Telemach Crna Gora d.o.o. Podgorica, od strane BH Telecoma d.d. Sarajevo uz informaciju o Odluci o zaduženju BH Telecoma d.d. Sarajevo kod grupe banaka za predmetnu akviziciju.

Inače, inicijativu za održavanje ove sjednice je pokrenuo šef Kluba SDA Mirsad Zaimović.