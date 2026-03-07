Slučaj GRAS proslijeđen POSKOK-u

Tužilaštvo Kantona Sarajevo je poništilo raniju odluku svojih tužilaca o neprovođenju istrage po krivičnoj prijavi koja se odnosi na višegodišnje finansijske gubitke u preduzeću GRAS.

Predmet je vraćen u fazu u kojoj se nalazio prije donošenja te tužilačke odluke i proslijeđen je Posebnom odjelu tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK).

Podsjetimo, krivičnu prijavu 2022. godine podnio je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo protiv članova upravnih i nadzornih odbora GRAS-a, kao i nadležnih kantonalnih ministara, prenosi BHRT.

Pitanje stanja u GRAS-u u javnosti je ponovo otvoreno, nakon teške saobraćajne nesreće u Sarajevu u kojoj je poginuo 23-godišnji Erdoan Morankić, a 17-godišnjakinja zadobila teške povrede.