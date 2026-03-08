Osoblje bh. ambasade napustilo Iran: Diplomatskog kora više i nema u Teheranu

Članovi bh. osoblja ambasade naše zemlje u Teheranu napustili su Iran i jučer u popodnevnim satima sletjeli na sarajevski aerodrom. Kako je "Avazu" potvrdio ambasador Nijaz Čardaklija, ambasada BiH u Teheranu, kao i neke druge, uz angažman lokalnog osoblja radi sa smanjenim kapacitetom, ali nije zaključana. Nakon eskalacije rata evakuacija je odlagana, ali je na kraju presudna bila preporuka domaćina.

- Ambasada radi na tehničkom nivou. Znači, primamo i odgovaramo na akte i dopise. Diplomatske aktivnosti su ionako zamrle, diplomatskog kora više i nema u Teheranu. Vize više niko i ne izdaje. Jedna od osnovnih funkcija zemlje prijema je osiguranje fizičkog integriteta objekata ambasada i života akreditovanih diplomata. Oni to više nisu bili u stanju obezbijediti. Sve dok smo bili tamo, bili smo im teret i briga. Sada barem imaju jednu brigu manje - kazao je Čardaklija za "Avaz".