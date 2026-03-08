Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ESKALACIJA RATA

Osoblje bh. ambasade napustilo Iran: Diplomatskog kora više i nema u Teheranu

Jedna od osnovnih funkcija zemlje prijema je osiguranje fizičkog integriteta objekata ambasada i života akreditovanih diplomata. Oni to više nisu bili u stanju obezbijediti, kaže ambasador Čardaklija za "Avaz"

Eksplozije u Teheranu. Fatemeh Bahrami / Anadolija

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

8.3.2026

Članovi bh. osoblja ambasade naše zemlje u Teheranu napustili su Iran i jučer u popodnevnim satima sletjeli na sarajevski aerodrom. Kako je "Avazu" potvrdio ambasador Nijaz Čardaklija, ambasada BiH u Teheranu, kao i neke druge, uz angažman lokalnog osoblja radi sa smanjenim kapacitetom, ali nije zaključana. Nakon eskalacije rata evakuacija je odlagana, ali je na kraju presudna bila preporuka domaćina.

- Ambasada radi na tehničkom nivou. Znači, primamo i odgovaramo na akte i dopise. Diplomatske aktivnosti su ionako zamrle, diplomatskog kora više i nema u Teheranu. Vize više niko i ne izdaje. Jedna od osnovnih funkcija zemlje prijema je osiguranje fizičkog integriteta objekata ambasada i života akreditovanih diplomata. Oni to više nisu bili u stanju obezbijediti. Sve dok smo bili tamo, bili smo im teret i briga. Sada barem imaju jednu brigu manje - kazao je Čardaklija za "Avaz".

Nijaz Čardaklija. Fena

Zanimljivo je da su u periodu od samo devet mjeseci, članovi osoblja ambasade BiH u Iranu na isti način morali napustiti ovu zemlju. Dugim i teškim putevima prema Turskoj, u koju su ušli na graničnom prijelazu Kapikoj, a potom do aerodroma u Vanu, te letovima najprije do Istanbula, a potom do Sarajeva.

# IRAN
# BIH
# NIJAZ ČARDAKLIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.