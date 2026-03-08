Protestna šetnja žena protiv nasilja i diskriminacije: "Mostarke ne šute"

U organizaciji Inicijative građanki i građana Mostara u nedjelju je, povodom Međunarodni dan žena – 8. marta, održana protestna šetnja pod sloganom "Mostarke ne šute", s ciljem skretanja pažnje na problem femicida, rodno zasnovanog nasilja te nepovoljan položaj žena u društvu i na tržištu rada.

Učesnice protestne šetnje okupile su se u Parku narodnih heroja, nakon čega su prodefilirale mostarskim ulicama, šaljući poruku protiv nasilja nad ženama, diskriminacije i nedovoljne zastupljenosti žena u društvenom, kulturnom i političkom životu Mostara, Hercegovine i Bosna i Hercegovine.

Borba za prava

Ifeta Ćesir Škoro iz Inicijative građanki i građana Mostara istakla je kako uprkos više od sto godina borbe za ženska prava još uvijek postoji prostor za napredak.

Naglasila je kako su prethodnice mnogo toga postigle, ali da rezultati još uvijek nisu dovoljni da bi se zadovoljile potrebe i ciljevi ženskog pokreta.

– Danas govorimo u vrlo teškim okolnostima, gledajući i globalno, a situacija u BiH također nije jednostavna. Stoga ne možemo ovaj 8. mart provoditi u veselju. Ovo nije vrijeme za slavlje. Danas je vrijeme da govorimo o ženama koje su marginalizirane, o ženama izbjeglicama, migrantkinjama, ženama s invaliditetom. Možemo govoriti o ženama u politici, ali i o ženama koje imaju vrlo loše radne uslove – kazala je Ćesir Škoro.

Govoreći o ekonomskom položaju žena, istakla je kako su žene u većini profesija slabije plaćene od muškaraca. Dodala je kako postoji percepcija da svi imaju iste mogućnosti, iako stvarnost pokazuje suprotno.

– Žene obavljaju ogroman broj neplaćenih poslova. Samo pomislite koliko bi koštalo ono što rade kod kuće: kuhaju, čiste, brinu o domaćinstvu. Sve smo mi paralelno i domaćice i radnice, a isto tako vrlo uspješne na svim poljima kojima se posvetimo. Često nam čak ni ne dopuštaju da se time bavimo. Zato danas šetamo da ukažemo na sve obespravljene žene – kazala je.

Poručila je kako sve žene trebaju najprije vidjeti sebe, zatim svoje okruženje i budućnost, ističući da su vrijedne, sposobne i vješte.

Alma Pelo Zagorčić iz Inicijative građanki i građana Mostar istakla je kako se na današnji dan treba prisjetiti žena iz prošlosti koje su podigle svoj glas, pokrenule promjene i izborile se za prava koja žene danas uživaju.

– Današnja šetnja nije samo za žene iz prošlosti, već i za žene koje danas žive i rade, kao i za sve one koje dolaze iza nas – poručila je.

Učestali slučajevi femicida

Naglasila je kako je cilj kampanje skrenuti pažnju javnosti na učestale slučajeve femicida u državi, sve veći porast nasilja te nepovoljan položaj žena na tržištu rada.

– Ovo također može biti poruka donosiocima odluka da žene, ne samo iz Mostara nego iz cijele Bosne i Hercegovine, neće šutjeti pred pokušajima umanjivanja ostvarenih prava ili ukidanja onih za koja su se naše prethodnice izborile. Takav čin bio bi poraz ne samo žena, nego i jedan civilizacijski poraz u Bosni i Hercegovini – zaključila je Pelo Zagorčić.

U sklopu programa upriličena je i predpremijera pjesme „Vrijedim“ Sare Marlot, dok su članice Udruženja književnica i ljubitelja umjetnosti „Žena sa knjigom“ učestvovale u programu čitanjem prigodnih tekstova.

Pročitan je i proglas povodom 8. marta.