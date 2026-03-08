Od cvijeća i čokolade do muzičkih večeri: 8. mart između društvene poruke i komercijalnog spektakla

Komercijalizacija praznika nije nešto novo u svijetu, a naročito se to može primijetiti na 8. mart, dan kada se obilježava Međunarodni dan žena. Ove vrste praznika imaju kratkoročan utjecaj na potrošnju u određenim sektorima, što posebno dolazi do izražaja kroz rast prometa u cvjećarama, parfimerijama, prodavnicama kozmetike, ali i u ugostiteljstvu.
Faruk Hadžić, ekonomski analitičar, ističe da „potrošački praznici“ donosi sezonski impuls potrošnje, te da za mala i srednja preduzeća, naročito cvjećare i male trgovine, ovakvi dani mogu značajno povećati dnevni promet, iako s makroekonomskog aspekta riječ je više o preraspodjeli nego o stvarnom povećanju potrošnje.
Društvene norme
Razlog porasta potrošnje u ovom periodu leži i u društvenim normama koje od građana u određenoj mjeri očekuju kupovinu poklona, kao što su cvijeće, čokolade ili simbolični znakovi pažnje. Ipak, kako napominje Hadžić, novac koji se troši tokom ovih prazničnih dana uglavnom bi bio potrošen tokom mjeseca, samo u drugačijem obliku.
- Potrošnja povodom 8. marta ima više simbolički karakter nego što stvara stvarni rast ekonomske aktivnosti u širem smislu. Ipak, za male biznise ovakav dan je prilika da poboljšaju promet i pokriju dio godišnjih troškova - dodaje Hadžić.
Iako 8. mart često dobiva fokus na simboličku potrošnju, poput cvijeća i čokolade, izvorno značenje ovog dana odnosi se na borbu za radna prava žena i ekonomsku jednakost.
- S jedne strane, pretjerana komercijalizacija može zasjeniti društvenu poruku dana. S druge strane, prisutnost praznika u javnom prostoru pruža priliku da se o pitanjima ravnopravnosti više govori. Preduzeća sve češće u marketinškim kampanjama naglašavaju podršku ženama u biznisu i liderstvo žena, što može imati pozitivan društveni efekt – kaže Hadžić.
Ekonomski aspekti
Hadžić naglašava da 8. mart može biti prilika i za podizanje svijesti o važnim ekonomskim pitanjima.
- Rodni jaz u platama, dostupnost usluga brige o djeci, fleksibilni oblici rada i podrška ženama preduzetnicama i dalje su vrlo važna pitanja za naše društvo. Ako se javna diskusija barem djelimično usmjeri na ove teme, 8. mart može imati daleko širi društveni i ekonomski značaj od same kupovine poklona – naglašava Hadžić.
Rast prometa
Iako u Bosni i Hercegovini ne postoje detaljni statistički izvještaji o potrošnji povodom 8. marta, iskustva trgovaca i podaci iz fiskalnih sistema pokazuju primjetan porast prometa u sektorima cvijeća, kozmetike i ugostiteljstva. Slični trendovi bilježe se i u evropskim zemljama, gdje potrošnja u ovim kategorijama može porasti i 20–40 posto u odnosu na prosječne martovske dane.