Od cvijeća i čokolade do muzičkih večeri: 8. mart između društvene poruke i komercijalnog spektakla

Komercijalizacija praznika nije nešto novo u svijetu, a naročito se to može primijetiti na 8. mart, dan kada se obilježava Međunarodni dan žena. Ove vrste praznika imaju kratkoročan utjecaj na potrošnju u određenim sektorima, što posebno dolazi do izražaja kroz rast prometa u cvjećarama, parfimerijama, prodavnicama kozmetike, ali i u ugostiteljstvu.

Faruk Hadžić, ekonomski analitičar, ističe da „potrošački praznici“ donosi sezonski impuls potrošnje, te da za mala i srednja preduzeća, naročito cvjećare i male trgovine, ovakvi dani mogu značajno povećati dnevni promet, iako s makroekonomskog aspekta riječ je više o preraspodjeli nego o stvarnom povećanju potrošnje.

Društvene norme

Razlog porasta potrošnje u ovom periodu leži i u društvenim normama koje od građana u određenoj mjeri očekuju kupovinu poklona, kao što su cvijeće, čokolade ili simbolični znakovi pažnje. Ipak, kako napominje Hadžić, novac koji se troši tokom ovih prazničnih dana uglavnom bi bio potrošen tokom mjeseca, samo u drugačijem obliku.

- Potrošnja povodom 8. marta ima više simbolički karakter nego što stvara stvarni rast ekonomske aktivnosti u širem smislu. Ipak, za male biznise ovakav dan je prilika da poboljšaju promet i pokriju dio godišnjih troškova - dodaje Hadžić.