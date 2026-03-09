Hasičević: Cijena dizela bi uskoro mogla preći tri KM

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević upozorio je da bi građani Federacije BiH već od sutra mogli osjetiti novo povećanje cijena goriva, ističući da bi cijena dizela u narednom periodu mogla premašiti tri konvertibilne marke po litru. Građanima je savjetovao da prate aplikaciju Ministarstva trgovine kako bi pronašli benzinske pumpe na kojima se još prodaje gorivo po starim cijenama.

Ministar je naveo da nadležne institucije redovno prate promjene na tržištu i da su već zaprimili novi cjenovnik. Iako je, kako kaže, zabrinut zbog najavljenog poskupljenja, smatra da se reakcije moraju temeljiti na konkretnim mjerama. Prema njegovoj procjeni, ako se trenutni trend nastavi, cijena dizela bi u narednom periodu mogla preći tri marke.

Hasičević je istakao da je jedan od ključnih koraka digitalizacija sistema praćenja cijena goriva. Na taj način je moguće tačno utvrditi kada i po kojoj cijeni su distributeri nabavili gorivo, što inspekcije koriste kako bi kontrolisale da li se ono prodaje u skladu s pravilima. Dodao je da su na snazi i druge mjere poput ograničavanja marži, inspekcijskog nadzora, praćenja cijena kroz elektronski sistem te stalne komunikacije s distributerima i nadležnim službama.

Osvrnuo se i na odluku Vlada Srbije da zabrani izvoz nafte i naftnih derivata radi zaštite domaćeg tržišta. Prema njegovim riječima, ta mjera neće značajno ugroziti snabdijevanje Federacije BiH, jer je Srbija učestvovala s oko 11,4 posto u ukupnom uvozu goriva. Najveći dio naftnih derivata u BiH dolazi iz Croatia, odakle se uvozi više od 70 posto ukupnih količina.

Kako bi se ubrzao promet goriva, Ministarstvo je s Uprava za indirektno oporezivanje BiH dogovorilo produženo radno vrijeme inspekcijskih službi na pojedinim graničnim prelazima.

Ministar je također naveo da je posljednjih dana zabilježena pojačana kupovina goriva. Dnevna potrošnja dizela, koja je ranije iznosila oko 1,7 miliona litara, porasla je na više od tri miliona litara, što je dovelo do privremenog nedostatka goriva na pojedinim pumpama. Ipak, naglasio je da se ne radi o stvarnoj nestašici, već o povećanoj potražnji i sporijem tempu dopune zaliha.

U Federaciji BiH trenutno radi oko 715 benzinskih pumpi. Ministar je pojasnio da marža distributera ostaje ista bez obzira na visinu cijene goriva, odnosno oko 25 feninga po litru.

Kao pozitivnu vijest istakao je da, prema razgovorima s predstavnicima maloprodajnih lanaca, za sada nema najava poskupljenja osnovnih životnih namirnica. Dodao je da dizel učestvuje u cijeni hrane s približno dva do dva i po posto.

Na kraju je ponovo apelovao na građane da koriste aplikaciju Ministarstva trgovine, gdje se mogu vidjeti ažurne cijene goriva na svim benzinskim pumpama u Federaciji BiH i pronaći mjesta gdje se još prodaju ranije nabavljene zalihe po nižim cijenama.