Mujagić ostaje na čelu GRAS-a, ostavka odbijena

Nadzorni odbor KJKP GRAS odbio je ostavku direktora Senada Mujagića, jer nisu imali kandidata za imenovanje v. d. direktora, pa Mujagić ostaje na čelu preduzeća do daljnjeg, prenose Vijesti.ba.

Podsjećamo, Mujagić je ostavku podnio 16. februara, nakon tragične tramvajske nesreće u kojoj je poginuo Erdoan Morankić, a četiri osobe su povrijeđene. On je tada kazao da je odmah otišao na mjesto nesreće, bio prisutan tokom cijelog događaja, ali mu je zabranjeno davanje izjava zbog istražnog postupka.

Mujagić je istakao da tramvaji imaju profesionalnu ekipu održavanja i da su vozila tehnički ispravna, uz povlačenje starih tramvaja.

- Tramvajski saobraćaj ima najbolju ekipu održavanja. Vozači su profesionalci, ja bih zavezan sjeo da me voze - rekao je.

On je dodao da su sve javne nabavke i radnje u GRAS-u izvršene u skladu sa zakonom.