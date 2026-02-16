Video / Prvo obraćanje direktora GRAS-a: "Vozilo je bilo tehnički ispravno"

U obraćanju medijima kazao je kako je bio prisutan sve vrijeme nakon tragedije, ali da je dobio upozorenje od nadležnih da ne smije davati izjave u vezi ovog slučaja.

Poručio je kako će Adnanu Kasapoviću biti pronađeno mjesto u kancelariji, ali i da je vozilo bilo tehnički ispravno.

Direktor GRAS-a Senad Mujagić podnio je danas ostavku na ovu poziciju. Emotivno je govorio o cijeloj tragediji i skoro zaplakao kada je govorio o svom radu u GRAS-u i Adnanu.

- Ja sam u istražnom postupku i ne smijem davati izjave. Onu večer neko je zloupotrijebio moj pokušaj podrške. Predstavnici sindikata tramvaja su prišli uhapšenom Adnanu Kasapoviću da odnese da jede i rekli su mu da ne bi bilo loše da ga posjetim jer je u lošem stanju. Otišao sam dole i pitao, rekli su mi da je prebačen ua zatvorske prostorije i kada sam dole došao rekli su mi da ne mogu biti tu. Zamolio sam policajca da prenese da sam tu i vikao sam da me čuje. Rekao mi je da me je čuo i da mu je značilo. Ali, neko je zloupotrijebio - rekao je Mujagić.

Kazao je kako je u GRAS-u počeo kao obični radnik, s 4 plate i neuvezanim stažom te da tada prije mnogo godina nije znao da će biti generalni direktor. Da će napustiti ovu poziciju, kaže, rekao je svojim uposlenicima na sastanku.

Govorio je i o izazovima s kojima se GRAS suočava već godinama.

- Kad sam došao ništa nije bilo, prazni magacini, nije bilo nafte. Uđite sada, sve je puno - rekao je i poručio:

- Ja sam dijete GRAS-a."

Govoreći o održavanju tramvaja, kazao je kako vozila izlaze ispravna i da u održavanju tramvajskog saobraćaja rade profesionalci kao i vozači koji upravljaju tramvajom.

Tvrdi da je vozilo - tramvaj koji je vozio kada se dogodila nesreća tehnički ispravno.

- Izgubili smo 40 linija jer nismo gurali neispravna vozila. 220 vozila leži uništenih. Bio sam šef autobuskog saobraćaja 7 godina, možda dva autobusa da su imala kvar. Neko je namjerno uništavao firmu - rekao je Mujagić.

Poručio je da je svaka javna nabavka urađena u skladu sa zakonom.

Na kraju je i zaplakao.

- Ja plačem svaki dan. Porodica mi je u šoku, sin šalje poruke svaki dan "babo, hoćeš li biti uhapšen". Ja sam direktor firme čije je vozilo udarilo i usmrtilo dijete. Razgovarao sam s njegovom porodicom. Prvu noć sam nazvao oca, došao je ovdje da vidi tijelo. Nazvao sam suprugu Adnana Kasapovića i obišao je. Dao punu podršku i poručio nećete biti ostavljeni. Pa ja te ljude znam 30 godina - rekao je Mujagić.

