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Sutra novi protest u Sarajevu zbog tramvajske nesreće

Okupljanje građana u 12 sati ispred Zemaljskog muzeja

Protesti u Sarajevu. Avaz

B. A.

13.3.2026

Za sutra u 12 sati najavljen je novi, deveti po redu protest građana u Sarajevu povodom tramvajske nesreće koja se desila, koja je potresla javnost.

Okupljanje je planirano ispred Zemaljskiog muzeja u Sarajevu.

Od tragedije u kojoj je život izgubio Erdoan Morankić (23) prošao je mjesec dana. U nesreći je teško povrijeđena djevojka (17), dok su još tri osobe zadobile lakše povrede.

Prethodni protest održan je 26. februara kada su brojni građani izašli na sarajevske ulice. Mirnom šetnjom odali su počast stradalom Morankiću i povrijeđenima te zatražili odgovornost svih u sistemu, kao i bržu i efikasniju istragu od Tužilaštva Kantona Sarajevo.

S obzirom na to da je okupljanje planirano ispred Zemaljskog muzeja, očekuje se da bi saobraćaj prema centru grada ponovo mogao biti otežan ili privremeno obustavljen.

# SARAJEVO
# PROTESTI
# TRAMVAJ
# GRAĐANI
# ERDOAN MORANKIĆ
# NESREĆA
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