GSS spasio muškarca s Trebevića, uputili apel penjačima

Gorska služba spašavanja (GSS) Sarajevo realizovala je jučer uspješnu akciju spašavanja na Trebeviću nakon što su u 16 sati primili poziv od dispečera Hitne pomoći Kantona Sarajevo da je na via ferrati "Bijele stijene" došlo do nesreće.

Prve informacije su ukazivale na to da se unesrećeni nalazi na samoj stijeni, što je zahtijevalo ozbiljnu pripremu vertikalnog transporta i specifičnih tehnika spašavanja.

Nakon što je spasilačka ekipa GSS Kantona Sarajevo došla do mjesta nesreće, pristupili su stabilizaciji i pripremi unesrećenog za transport.

- Unesrećeni penjač je uspješno spušten do pristupnog puta, gdje je izvršena predaja medicinskom timu. U akciji spašavanja su učestvovala 24 spasioca GSS-a Kantona Sarajevo, dok je ostatak pripadnika bio u pripravnosti - naveli su iz GSS-a i istakli da je akcija uspješno završena u 18 sati i 30 minuta.

Povodom jučerašnje intervencije, skrenuli su pažnju na opasan trend dezinformisanja o težinama via ferrate, a koji je zavladao na društvenim mrežama.

Naime, neiskusni vodiči i penjači via ferrate predstavljaju kao laganu, sigurnu aktivnost u prirodi, pogodnu za svakog planinara ili ljubitelja prirode.

- Via ferrate su opasne! Shvatite ih kao izuzetno tešku aktivnost koja zahtijeva visok nivo fizičke spreme, znanja i iskustva u kretanju po njima! Također, da bi u budućnosti izbjegli slične situacije, molimo vas da na via ferrate idete samo u prisustvu iskusnih i obučenih vodiča te da sačuvate dežurni broj GSS Kantona Sarajevo - 061 10 10 22 - poručili su iz GSS-a Sarajevo.