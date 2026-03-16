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NOĆ LEJLETUL-KADR

Sarajevo u čarobnoj atmosferi pred kraj ramazana

Ljudi šetaju ulicama u laganom ritmu, porodice s djecom, prijatelji i komšije, uveseljeni i nasmijani, uživajući u večernjoj šetnji i druženju

Sa lica mjesta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

16.3.2026

Sarajevo večeras zrači duhovnom posebnom atmosferom dok su stotine vjernika prisustvovale centralnom programu povodom Lejletul-kadra, 27. noći mjeseca ramazana, u Gazi Husrev-begovoj džamiji, kao i Carevoj džamiji.

U zraku se osjetio mir, dova i kolektivna posvećenost, a svaki kutak džamije bio je ispunjen molitvom i tišinom koja odaje poštovanje prema ovoj mubarek noći. Ljudi šetaju ulicama u laganom ritmu, porodice s djecom, prijatelji i komšije, uveseljeni i nasmijani, uživajući u večernjoj šetnji i druženju.

Na Baščaršiji i u okolnim mahalama, mirisi baklava, hurmi i drugih tradicionalnih ramazanskih poslastica miješaju se sa aromom svježe kafe i začina, dok se ljudi okupljaju pred malim prodavnicama i kafićima, razgovarajući i smješkajući se.

Pogledajte šta je fotoreporter "Avaza" zabilježio na sarajevskim ulicama.

# SARAJEVO
# RAMAZAN
# LEJLETUL-KADR
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