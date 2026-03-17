Izetbegović razgovarao s Ginkelom: Objavljeni detalji sastanka u Sarajevu

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović razgovarao je danas sa Džonom Ginkelom, otpravnikom poslova Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini.

Tokom razgovora je ponovljena puna podrška projektu Južne plinske interkonekcije kao ključnog za diverzifikaciju izvora snabdijevanja i energetsku sigurnost Bosne i Hercegovine.

Razgovarano je o bitnim pitanjima potrebnim za usvajanje modifikovanog zakonskog rješenja kojim se osigurava koncesija na obostranu korist za Federaciju i za američkog investitora.

Jedno od pitanja koja će morati biti riješeno je i korištenje državne imovine.

Time bi se stvorili uslovi ne samo za efikasan završetak projekta Južne interkonekcije, već i za privlačenje niza značajnih investitora iz SAD, ali i drugih država.

Izetbegović je u tom kontekstu naglasio da je potrebno ispoštovati dva principa. Prvi je da imovina pripada državi u skladu sa odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a drugi je da se imovina efikasno i bez mogućnosti bilo čijih blokada stavi u funkciju izgradnje i razvoja.

Dio razgovora je posvećen i aktuelnoj političkoj situaciji, pri čemu je Izetbegović posebno upozorio na pokušaj Milorada Dodika i njegovog režima da putem lobista u SAD plasira lažnu sliku o odnosima u našoj zemlji tvrdnjama o "ugroženosti hrišćana", prekrajanjem historijskih činjenica i nizom drugih neistina.

Ovakvim lažnim narativima stvaraju se dodatne tenzije i narušava stabilnost, koja je preduslov za inostrane investicije i ekonomski razvoj.