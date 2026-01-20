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ULOGA PARLAMENTA FBIH

Ginkel i Izetbegović: Potrebne promjene Zakona o Južnoj plinskoj interkonekciji

Sve političke stranke zastupljene u Parlamentu Federacije BiH imat će priliku da razmotre predložene izmjene i dopune Zakona, poručili su

Ginkel i Izetbegović. Platforma X

M. Až.

20.1.2026

Na današnjem sastanku s predsjednikom Stranke demokratske akcije Bakirom Izetbegovićem, otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Džon Ginkel (John Ginkel) razgovarao je o važnoj ulozi Parlamenta Federacije BiH u realizaciji projekta gasovoda Južna interkonekcija.

Kako je saopćeno iz ove diplomatske misije, sve političke stranke zastupljene u Parlamentu Federacije BiH imat će priliku da razmotre predložene izmjene i dopune Zakona o Južnoj interkonekciji Federacije BiH, s ciljem da se osigura da zakon omogući brzu i transparentnu provedbu projekta od strane američke kompanije, te da njegovo provođenje bude u interesu svih građana.

# PARLAMENT FBIH
# SAD
# JUŽNA INTERKONEKCIJA
# BAKIR IZETBEGOVIĆ
# JOHN GINKEL
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