Ginkel i Izetbegović: Potrebne promjene Zakona o Južnoj plinskoj interkonekciji

Na današnjem sastanku s predsjednikom Stranke demokratske akcije Bakirom Izetbegovićem, otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Džon Ginkel (John Ginkel) razgovarao je o važnoj ulozi Parlamenta Federacije BiH u realizaciji projekta gasovoda Južna interkonekcija.

Kako je saopćeno iz ove diplomatske misije, sve političke stranke zastupljene u Parlamentu Federacije BiH imat će priliku da razmotre predložene izmjene i dopune Zakona o Južnoj interkonekciji Federacije BiH, s ciljem da se osigura da zakon omogući brzu i transparentnu provedbu projekta od strane američke kompanije, te da njegovo provođenje bude u interesu svih građana.