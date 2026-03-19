Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

STIŽE BAJRAM

Ispraćen najdraži gost: Mjesec posta, molitve i duhovnog uzdizanja

Bajramski dani donose radost, druženje i međusobno darivanje, ali i priliku da se posjete rodbina i prijatelji, te pruži ruka pomirenja

Završen ramazan. Armin Durgut/PIXSELL

S. S.

19.3.2026

S nastupanjem večerašnjeg akšama završen je mjesec ramazan. Muslimani širom svijeta i u domovini u prethodnih 29 dana imali su priliku da se kroz post, molitvu, dobročinstva i duhovno uzdizanje posvete jačanju vjere, strpljenja i solidarnosti.

Ramazan je za mnoge predstavljao priliku za ličnu refleksiju, jačanje vjere i obnavljanje međuljudskih odnosa. Poseban značaj imala je tradicija zajedničkih iftara, koji okupljaju porodice, prijatelje i komšije, podsjećajući na važnost zajedništva i dijeljenja.

Dolaskom Bajrama završava se period posta, ali poruke koje ramazan nosi ostaju trajna vrijednost. Vjernici ističu da su strpljenje, skromnost i dobročinstvo vrline koje treba njegovati tokom cijele godine.

Bajramski dani donose radost, druženje i međusobno darivanje, ali i priliku da se posjete rodbina i prijatelji, te pruži ruka pomirenja. U duhu tradicije, mnogi će ove dane provesti u krugu najbližih, uz želju da mir, zdravlje i blagostanje ispune svaki dom.

Podsjećamo, bajram-namaz na području Sarajeva klanjat će se u 6 sati i 29 minuta.

# RAMAZAN
# BAJRAM
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (7)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.