Ispraćen najdraži gost: Mjesec posta, molitve i duhovnog uzdizanja

S nastupanjem večerašnjeg akšama završen je mjesec ramazan. Muslimani širom svijeta i u domovini u prethodnih 29 dana imali su priliku da se kroz post, molitvu, dobročinstva i duhovno uzdizanje posvete jačanju vjere, strpljenja i solidarnosti.

Ramazan je za mnoge predstavljao priliku za ličnu refleksiju, jačanje vjere i obnavljanje međuljudskih odnosa. Poseban značaj imala je tradicija zajedničkih iftara, koji okupljaju porodice, prijatelje i komšije, podsjećajući na važnost zajedništva i dijeljenja.

Dolaskom Bajrama završava se period posta, ali poruke koje ramazan nosi ostaju trajna vrijednost. Vjernici ističu da su strpljenje, skromnost i dobročinstvo vrline koje treba njegovati tokom cijele godine.

Bajramski dani donose radost, druženje i međusobno darivanje, ali i priliku da se posjete rodbina i prijatelji, te pruži ruka pomirenja. U duhu tradicije, mnogi će ove dane provesti u krugu najbližih, uz želju da mir, zdravlje i blagostanje ispune svaki dom.

Podsjećamo, bajram-namaz na području Sarajeva klanjat će se u 6 sati i 29 minuta.