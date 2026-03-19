Željka Cvijanović uputila bajramsku čestitku

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Cvijanović, uputila je čestitku svim vjernicima islamske vjere povodom Ramazanskog bajrama. U svojoj poruci naglasila je značaj ovog praznika kao prilike za jačanje međusobnog razumijevanja, poštovanja i solidarnosti među ljudima.

- Neka dani koji slijede nakon mjeseca posta donesu dobrostanje, učvrste osjećaj poštovanja i solidarnosti te potaknu širenje vrijednosti tolerancije i humanosti - navela je Cvijanović.

Također je poželjela da vjernici Ramazanski bajram provedu u miru, dobrom zdravlju i radosti, u društvu svojih porodica i prijatelja. Čestitke povodom Bajrama ove godine stižu iz različitih dijelova političkog i društvenog života BiH, s porukama zajedništva i međusobnog uvažavanja.