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ČLANICA PREDSJEDNIŠTVA

Željka Cvijanović uputila bajramsku čestitku

Poruka mira i poštovanja

Željka Cvijanović. Fena

B. A.

19.3.2026

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Cvijanović, uputila je čestitku svim vjernicima islamske vjere povodom Ramazanskog bajrama. U svojoj poruci naglasila je značaj ovog praznika kao prilike za jačanje međusobnog razumijevanja, poštovanja i solidarnosti među ljudima.

- Neka dani koji slijede nakon mjeseca posta donesu dobrostanje, učvrste osjećaj poštovanja i solidarnosti te potaknu širenje vrijednosti tolerancije i humanosti - navela je Cvijanović.

Također je poželjela da vjernici Ramazanski bajram provedu u miru, dobrom zdravlju i radosti, u društvu svojih porodica i prijatelja. Čestitke povodom Bajrama ove godine stižu iz različitih dijelova političkog i društvenog života BiH, s porukama zajedništva i međusobnog uvažavanja.

# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
# RAMAZANSKI BAJRAM
# ČLANICA PREDSJEDNIŠTVA BIH
# ČESTITKA
# PRAZNIK
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