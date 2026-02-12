Nevjerovatne izjave Cvijanović: Stranci činili ogroman kriminal prema BiH, namjera bila da se Dodik skloni

Željka Cvijanović, članica Predsjedništva BiH, rekla je da bh. entitet Republika Srpska ima institucionalni kapacitet kojem bi mnogi pozavidjeli i da očekuje da RS u narednom periodu bude stabilna i mirna i da se dalje razvija sa institucijama koje izvršavaju svoje obaveze. - Poznavajući određene planove, RS će i finansijski biti puno jača. Neće dozvoliti da se ospe ono što se zove nacionalni resurs, a to su naši ljudi - navela je Cvijanović. Ona je kazala da je pobjeda kandidata SNSD-a Siniše Karana na izborima za predsjednika RS pokazala da se RS i dalje "suprotstavlja zlovolji stranaca i političkog Sarajeva". - Ti izbori nisu bili potrebni, već nametnuti, isforsirani i vještački, te nametnuti narodu u RS-u. Kristijan Šmit (Christian Schmidt) je neizabrani stranac koji nema pravnu snagu da donosi odluke koje je donosio - kazala je Cvijanović.

Cvijanović je kazala i kako su "stranci zloupotrebljavali do besvjesti BiH, vježbali na njoj, pokušavajući da iskrenu sve ono što je Ustav napravio, da iščaše i naprave na drugi način u praksi". - Svi ti stranci su činili ogroman kriminal prema BiH. Svjesno su to radili. Znali su da rade nešto što je nedopustivo i što nikako u njihovim zemljama ne bi dopustili da se to dešava - rekla je Cvijanović. Sklanjanje Dodika Tvdri da je postojala jasna namjera da se skloni Milorad Dodik i SNSD, kako bi postojala Republika Srpska koja se više neće suprotstavljati takvim nametanjima. - Pokazali smo sada da se Republika Srpska i dalje, srcem, dušom, i glasovima suprotstavlja toj zlovolji koju smo morali da proživljavamo ovdje toliko godina - rekla je Cvijanovićeva za portal "Provjereno". Ona je dodala da su izbori za predsjednika Republike održani u nenormalnim uslovima, u kojim bi malo koji politički subjekt mogao da "pohvata konce". - Ta kampanja je bila naša identifikaciona kampanja. Ovdje smo toliko godina i postigli smo mnogo rezultata i borili se za RS - navela je. Ona je rekla da je izborni proces uveden u besmislenu, bezobraznu i zloupotrebljavajuću fazu, te da su opozicionari RS navodili da gube izbore zato što su pokradeni. - Zamislite kakvu oni glupost pričaju? Da nijedan čovjek ne stavi prst na čelo i kaže – mi gubimo izbore zato što ne dajemo ljudima ono u šta oni vjeruju. Sada je ovo potvrda – niko vas nije pokrao, povećali smo rezultat - rekla je Cvijanović. Težak period Ona je navela da je Republika Srpska prošla kroz težak period osporavanja, te da je tek sada RS otvorila određena međunarodna vrata nakon čega nije osporavana. - Znate kada bi do toga došlo da smo puzali? Nikada. Nećemo puzati ni ubuduće. Pogotovo sada. Zato što je BiH zloupotrijebljena kao igralište za razne igre i igrače, bezveznjake koji kod svoje kuće ništa relevantno nisu - rekla je Cvijanović. Kazala je da se bošnjački političari zalažu za strani intervencionizam. - Zamislite koliko je to apsurdno? To je meni bolesno. Mi hoćemo Republiku Srpsku koja je Republika koja može da funkcioniše, traje, koja neće ni pred kim da se ponižava, koja neće da puzi pred drugima jer ima pravo da živi svoj normalan institucionalni i ljudski život - rekla je Cvijanović.