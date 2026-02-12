Nevjerovatne izjave Cvijanović: Stranci činili ogroman kriminal prema BiH, namjera bila da se Dodik skloni

Željka Cvijanović, članica Predsjedništva BiH, rekla je da bh. entitet Republika Srpska ima institucionalni kapacitet kojem bi mnogi pozavidjeli i da očekuje da RS u narednom periodu bude stabilna i mirna i da se dalje razvija sa institucijama koje izvršavaju svoje obaveze.
- Poznavajući određene planove, RS će i finansijski biti puno jača. Neće dozvoliti da se ospe ono što se zove nacionalni resurs, a to su naši ljudi - navela je Cvijanović.
Ona je kazala da je pobjeda kandidata SNSD-a Siniše Karana na izborima za predsjednika RS pokazala da se RS i dalje "suprotstavlja zlovolji stranaca i političkog Sarajeva".
- Ti izbori nisu bili potrebni, već nametnuti, isforsirani i vještački, te nametnuti narodu u RS-u. Kristijan Šmit (Christian Schmidt) je neizabrani stranac koji nema pravnu snagu da donosi odluke koje je donosio - kazala je Cvijanović.
Cvijanović je kazala i kako su "stranci zloupotrebljavali do besvjesti BiH, vježbali na njoj, pokušavajući da iskrenu sve ono što je Ustav napravio, da iščaše i naprave na drugi način u praksi".
- Svi ti stranci su činili ogroman kriminal prema BiH. Svjesno su to radili. Znali su da rade nešto što je nedopustivo i što nikako u njihovim zemljama ne bi dopustili da se to dešava - rekla je Cvijanović.
Sklanjanje Dodika
Tvdri da je postojala jasna namjera da se skloni Milorad Dodik i SNSD, kako bi postojala Republika Srpska koja se više neće suprotstavljati takvim nametanjima.
- Pokazali smo sada da se Republika Srpska i dalje, srcem, dušom, i glasovima suprotstavlja toj zlovolji koju smo morali da proživljavamo ovdje toliko godina - rekla je Cvijanovićeva za portal "Provjereno".
Ona je dodala da su izbori za predsjednika Republike održani u nenormalnim uslovima, u kojim bi malo koji politički subjekt mogao da "pohvata konce".
- Ta kampanja je bila naša identifikaciona kampanja. Ovdje smo toliko godina i postigli smo mnogo rezultata i borili se za RS - navela je.
Ona je rekla da je izborni proces uveden u besmislenu, bezobraznu i zloupotrebljavajuću fazu, te da su opozicionari RS navodili da gube izbore zato što su pokradeni.
- Zamislite kakvu oni glupost pričaju? Da nijedan čovjek ne stavi prst na čelo i kaže – mi gubimo izbore zato što ne dajemo ljudima ono u šta oni vjeruju. Sada je ovo potvrda – niko vas nije pokrao, povećali smo rezultat - rekla je Cvijanović.
Težak period
Ona je navela da je Republika Srpska prošla kroz težak period osporavanja, te da je tek sada RS otvorila određena međunarodna vrata nakon čega nije osporavana.
- Znate kada bi do toga došlo da smo puzali? Nikada. Nećemo puzati ni ubuduće. Pogotovo sada. Zato što je BiH zloupotrijebljena kao igralište za razne igre i igrače, bezveznjake koji kod svoje kuće ništa relevantno nisu - rekla je Cvijanović.
Kazala je da se bošnjački političari zalažu za strani intervencionizam.
- Zamislite koliko je to apsurdno? To je meni bolesno. Mi hoćemo Republiku Srpsku koja je Republika koja može da funkcioniše, traje, koja neće ni pred kim da se ponižava, koja neće da puzi pred drugima jer ima pravo da živi svoj normalan institucionalni i ljudski život - rekla je Cvijanović.
Ona je navela da nije normalno da u BiH odlučuje određeni stranac, kao i da postoje troje evropskih sudija u Ustavnom sudu BiH.
- Odupirem se tome zato što to nije normalno - rekla je Cvijanovićeva.
Tvdi da danas postoji na važnim adresama svijest o tome da Dejton nije dao strancima mogućnost da donose zakone.
- Svijest o tome da nije normalno da je država takva postoji na važnim adresama, i tako se i krećemo - rekla je Cvijanovićeva.
Imamo stabilnu većinu
Ona je navela da Narodna skupština RS ima stabilnu većinu i može autonomno odlučivati.
- Važno je da imate Vladu, koja djeluje kao tim, koja zajedno sa Skupštinom može da iznese ono što su zakonska dobra rješenja. Republika Srpska definitivno ima svoj institucionalni kapacitet, kojem bi mnogi pozavidjeli - kazala je.
Mišljenja je da ih zato i pritišći i da su zbog otga bili meta.
- Ustav nije nešto o čemu polemišemo, referišemo se. Ustav se poštuje. Vi nećete da poštujete, ja hoću, pa se pravdate da sam ja kočničar. Nisam kočničar jer sam apsolutno na liniji ustavnosti koja mi nalaže kome sam dužna i nikada to ne bih izdala - rekla je Cvijanović.
Ona je dodala da je uvijek bila uvjerena da će vlast u Republici Srpskoj ostati stabilna, te da neće biti dozvoljeno da bilo ko obezglavi Republiku Srpsku kroz sklanjanje predsjednika, Vlade, Narodne skupštine.