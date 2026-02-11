Cvijanović: "Konaković je očajnik koji nije dorastao zadatku"

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović ocijenila je da je Elmedin Konaković "očajnik koji nije dorastao zadatku ministra" te da uopće nije političar. Cvijanović je posljednje istupe Konakovića, naročito one povodom posjete delegacije entiteta RS Sjedinjenim Američkim Državama, okarakterisala kao "borbu za zrak" i pokušaj pozicioniranja u izbornoj godini.

Povezivanje Programa reformi za NATO s boravkom delegacije entiteta RS u Americi, Cvijanović je nazvala potpunom besmislicom. Istakla je da to nije ni prva ni posljednja takva izjava koju će javnost čuti od ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

- To je izmišljena, fabrikovana priča - izjavila je Cvijanović za portal Provjereno.

Pojasnila o Programu reformi i NATO-u

Ona je naglasila da je riječ o tipskom programu koji se usvaja svake godine, ali da je Konaković pokušao taj dokument prikazati drugačije. Dodala je kako ga je i vlastita javnost demantovala pojašnjavajući da ministar "pravi igrice". Cvijanović je podsjetila na svoju raniju posjetu sjedištu NATO-a u Briselu, gdje je razgovarala s generalnim sekretarom kako bi predstavila stavove srpske strane.

- Mislim da trebamo graditi dobre odnose i iznijeti naše stavove jer su godinama pogrešno interpretirani - rekla je Cvijanović, uz tvrdnju da je bošnjački kadar zloupotrijebio diplomatske kanale. Kao primjer je navela ambasadore koji odbijaju osigurati službena vozila kada u posjetu dolazi članica Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda, a ne bošnjačkog.

Blokade u diplomatiji i aktivnosti u SAD-u

Također je ukazala na to da Konaković blokira korespondenciju kako se ne bi mogli koristiti zvanični diplomatski kanali, ali je navela da se uvijek pronađu drugi načini za komunikaciju. Prema njenim riječima, Konaković prije devet mjeseci nije mogao ni sanjati o diplomatskim aktivnostima koje entitet RS sada provodi u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Srpska strana nije samo sanjala, nego je radila da se takve stvari dese, i desile su se - zaključila je Cvijanović. Ona smatra da su iskoraci koje su napravili u razgovorima s međunarodnim zvaničnicima rezultat profesionalnog pristupa i uvažavanja primjedbi koje dolaze iz entiteta RS, uprkos pokušajima opstrukcije iz Sarajeva.