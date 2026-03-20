Znate li šta znači čestitka "Bajram Šerif Mubarek Olsun"

Bajram Šerif Mubarek Olsun, tradicionalna je čestitka koju upućujemo za najveći muslimanski praznik Bajram u našoj zemlji i regiji.

Riječ Bajram potiče iz perzijskog jezika i na turskom znači "praznik". Riječ Šerif, arapskog porijekla, na turskom znači "čestit".

Mubarek znači "blagoslovljen" na turskom, a riječ je arapskog porijekla. Olsun na turskom znači "neka bude".

Dakle, čestitka "Bajram Šerif Mubarek Olsun" u prijevodu znači: "Neka ti je blagoslovljen i čestit praznik".

Kada nekome odgovorite sa "Allah razi olsun", zapravo kažete:

"Neka Allah bude zadovoljan tobom".

Bajram Šerif Mubarek Olsun!