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TRADICIJA

Znate li šta znači čestitka "Bajram Šerif Mubarek Olsun"

Upućujemo je za najveći muslimanski praznik Bajram u našoj zemlji i regiji

Bajramsko čestitanje. Avaz

Dž. R.

20.3.2026

Bajram Šerif Mubarek Olsun, tradicionalna je čestitka koju upućujemo za najveći muslimanski praznik Bajram u našoj zemlji i regiji.

Riječ Bajram potiče iz perzijskog jezika i na turskom znači "praznik". Riječ Šerif, arapskog porijekla, na turskom znači "čestit".

Mubarek znači "blagoslovljen" na turskom, a riječ je arapskog porijekla. Olsun na turskom znači "neka bude".

Dakle, čestitka "Bajram Šerif Mubarek Olsun" u prijevodu znači: "Neka ti je blagoslovljen i čestit praznik".

Kada nekome odgovorite sa "Allah razi olsun", zapravo kažete:

"Neka Allah bude zadovoljan tobom".

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

# ČESTITKA
# ZNAČENJE
# BAJRAM
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