Brčko: Bajram-namaz klanjan u 22 džamije na području Distrikta

Bajram-namazom, koji je klanjan u svih 22 džamije na području Brčko distrikta BiH, započelo je obilježavanje Ramazanskog bajrama u Distriktu.

Centralnu bajramsku hutbu u Bijeloj džamiji predvodio je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Brčko Mustafa efendija Gobeljić, posvetivši o temi javne komunikacije među ljudima i islamskom pogledu na takav vid dijaloga.

- Živimo u vremenu u kojem su instrumenti komunikacije među ljudima toliko razvijeni i dostupni gotovo svakom pojedincu. Naročito putem društvenih mreža, ljudi gotovo kontinuirano iznose svoje stavove i zaključke, nerijetko ozbiljno optužujući i klevetajući druge, što ni izbliza nije u skladu sa islamskim učenjem koje snažno naglašava potrebu odgovornosti za javno izgovorenu riječ, kao i obavezu čuvanja časti i dostojanstva drugih ljudi - kazao je Gobeljić, dodavši da takvo ponašanje predstavlja veliki grijeh prema drugima.

Kada je riječ o drugim ljudima, kako je kazao, ne smijemo koristiti jezik klevete, već smo dužni sve prethodno provjeriti, jer nas Uzvišeni Allah na to upozorava.

- U Kur’anu se jasno naglašava da, kada nam osoba koja ne posjeduje potpune ljudske vrline prenese neku vijest, dužni smo je temeljito provjeriti kako ne bismo u neznanju nekome nanijeli nepravdu, a potom se zbog toga kajali - istakao je Gobeljić.

Ukazao je i na to da se mnogi vjernici i vjernice, nažalost, ne pridržavaju ovog kur’anskog načela.

- Upravo imajući to u vidu, još jednom podsjećamo da vjernici i vjernice trebaju govoriti isključivo istinu. Samo istina ima pravo da bude izrečena, komentarisana i da na nju dajemo vlastiti osvrt, jer su laž i kleveta, sa stanovišta islama, veliki grijeh - naglasio je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Brčko distrikta BiH.

Na kraju bajramske hutbe, Gobeljić je podsjetio da se drugog dana Ramazanskog bajrama obilježava Dan šehida, pozvavši građane da u što većem broju posjete šehidska mezarja i odaju počast onima koji su svoje živote ugradili u slobodu i državu Bosnu i Hercegovinu.