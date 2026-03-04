Rafi Gregorian: "Brčko je najstabilniji dio Bosne i Hercegovine"

Na sjednici Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine održanoj u srijedu usvojeni su, među ostalim, Program rada Direkcije za finansije Distrikta za 2026. godinu, te Zakon o tržištu papira od vrijednosti Distrikta, piše Fena.

Nakon usvajanja Zakona o tržištu papira od vrijednosti bivši supervizor za Brčko i predstavnik američkih poduzetnika zainteresiranih za uspostavljanje burze Raffi Gregorian istaknuo je kako sada počinje pravi posao, priopćeno je iz Stručne službe Skupštine.

- Ulazimo u drugu fazu, koja podrazumijeva uspostavljanje same burze i apliciranje za dobivanje potrebne dozvole za rad. Pred Komisijom za papire od vrijednosti je opširan zadatak da u naredna četiri mjeseca izradi neophodne podzakonske akte kako bi projekt mogao biti realiziran u potpunosti. Vjerujemo da ovaj projekt ima potencijal transformirati gospodarstvo u Brčkom, ali i širom BiH, jer će omogućiti privatnim poduzetnicima lakše proširenje i unaprjeđenje svojih poslovanja - kazao je Gregorian.

Ohrabrujuća perspektiva

Dodao je kako je perspektiva razvoja u narednim godinama veoma ohrabrujuća, posebno kada je riječ o otvaranju novih radnih mjesta.

- Razlog zbog kojeg investiramo u Distrikt je njegova stabilnost. Ovdje su procedure donošenja odluka efikasnije nego u ostatku zemlje. Distrikt ima strateške prednosti - Luku, dobru povezanost s Europskom unijom i poseban status pod direktnim suverenitetom države Bosne i Hercegovine. Kao Amerikanci, osjećamo i posebnu povezanost s Distriktom, koja datira još od njegovog osnivanja. Brčko ima 26 godina, a Sjedinjene Američke Države više od 250. Drago nam je da tu povezanost nastavljamo i kroz ovakve razvojne projekte - kazao je Gregorian.

Važni koraci

Predsjednik Skupštine Distrikta Damir Bulčević istaknuo je kako je usvajanje Zakona o tržištu papira od vrijednosti Brčkog jasan institucionalni odgovor da se žele privući strane investicije i osigurati stabilan i zakonit okvir za razvoj tržišta kapitala, uključujući osnivanje burze u Distriktu.

- Pred nama su još važni koraci, Komisija za papire od vrijednosti dužna je u roku od 30 dana usvojiti statut, a u roku od 120 dana i ostale podzakonske akte, nakon čega će biti stvoreni uvjeti za formiranje burze. Vjerujem da će Distrikt time postati važna karika u razvoju financijskog tržišta u BiH i svojevrsni most između postojećih burzi. Zakon je pripreman u suradnji sa stranim investitorima, posebno američkim, čija podrška ovom projektu ohrabruje i daje dodatnu sigurnost - kazao je Bulčević.

Dodaje kako otvaranje burze predstavlja i novu priliku za domaće gospodarstvenike koji će umjesto isključivog oslanjanja na kredite imati mogućnost financiranja putem tržišta kapitala.