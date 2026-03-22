U drugoj polovini dana moguće padavine

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

U drugoj polovini dana rijetko može pasti malo kiše. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 5°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14°C, na jugu zemlje do 16°C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 2°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 12°C.