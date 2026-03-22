Stanivuković kritikovao SNSD: "Pokažite odgovornost"

Predsjednik PDP-a i gradonačelnik Banje Luke, Draško Stanivuković, izjavio je da sutra očekuje važan dan kada će političari u BiH imati priliku da odluče o smanjenju akciza na gorivo i time pokažu da su spremni pomoći građanima.

Sutra će se održati sjednica Doma naroda Parlamenta BiH, a delegati najavljuju da će, zbog važnosti i hitnosti, tražiti da se na dnevni red uvrsti i dopuna Zakona o akcizama.

- Pozivam još jednom sve da pokažu odgovornost, a posebno delegate SNSD-a, od kojih smo već slušali izgovore da ovo nije dobra odluka, da još jednom dobro razmisle koliko građanima može značiti privremeno ukidanje akciza na gorivo", poručio je Stanivuković.

On ističe da dok druge zemlje regiona već djeluju, "Srbija već u dva navrata smanjuje akcize, Italija ih snižava, Slovenija uvodi ograničenja, samo kod nas vlast i dalje bira tišinu i odugovlačenje".

- Građani očekuju konkretne poteze, a ne izgovore - dodao je Stanivuković.