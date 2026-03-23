Uhapšen generalni direktor RMU Banovići Rasim Dostović

Po naredbi federalnog tužioca Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva, ovlaštena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, Sektora kriminalističke policije, lišila su slobode generalnog direktora Rudnika mrkog uglja Banovići, Rasima Dostovića, zbog krivičnog djela primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 380 stav 2 KZ FBiH u vezi s članom 55 KZ FBiH.

Osumnjičeni se tereti da je, koristeći tešku finansijsku situaciju javnog preduzeća Rudnik Banovići, kao i veliki broj dospjelih, a neizmirenih potraživanja prema dobavljačima, za sebe zahtijevao korist u vidu novca kako bi, u okviru svoje službene dužnosti, odobrio plaćanje dobavljaču za dospjela, a neizmirena potraživanja.

Za sada je istragom utvrđeno da novac u iznosu od najmanje 45.000 KM, koji je pronađen kod Rasima Dostovića prilikom pretresa, potiče iz izvršenja krivičnog djela primanje dara i drugih oblika koristi.

Podsjećamo, Rasim Dostović je na ovu poziciju postavljen kao kadar PDA.