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SANACIJA KVARA

Brojne sarajevske ulice u četvrtak bez vode zbog hitnih radova

Privremeni prekid vodosnabdijevanja u više dijelova grada

Radovi na sanaciji kvara. Facebook

B. A.

24.3.2026

KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo obavještava korisnike da će u četvrtak, 26. marta 2026. godine, od 08 sati i 30 minuta biti izvođeni radovi na sanaciji kvara na distributivnom cjevovodu DN 500 mm, na pravcu vodosnabdijevanja Kobilja Glava – Koševsko Brdo.

Radovi će se izvoditi u ulici Alipašina (do broja 124), a tokom izvođenja može doći do privremenog prekida vodosnabdijevanja u sljedećim naseljima i ulicama: Kobilja Glava, Koševsko Brdo, Bare (Šip), naselje Park, Ciglane, Crni Vrh, Velešići, Gornji Velešići, Pofalići, Hum Brdo, te u ulicama Alipašina, Bolnička, Koševo, Patriotske lige, Betanija i Armije RBiH.

Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se nakon završetka radova, u večernjim satima.

ViK apeluje na građane za razumijevanje i strpljenje tokom trajanja radova. Za dodatne informacije mogu se obratiti Dispečerskom centru na brojeve telefona: 033 210 707 i 033 220 435, saopćeno je. 

# SANACIJA KVARA
# KJKP VODOVOD
# KANALIZACIJA D.O.O.
# BEZ VODE
# HITNI RADOVI
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