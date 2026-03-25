Helez u službenoj posjeti Ujedinjenom Kraljevstvu

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara i ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez nalazi se u višednevnoj službenoj posjeti Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Tokom prvog dana posjete ministar Helez je posjetio Koledž za integraciju vojnih sposobnosti (Defence College for Military Capability Integration - DCMCI), koji djeluje u okviru Defence Academy of the United Kingdom, sa sjedištem u Shrivenhamu.

- Impresioniran sam visokim nivoom razvijenih kapaciteta za vojno obrazovanje koje sam imao priliku vidjeti tokom posjete Koledžu za integraciju vojnih sposobnosti, čija je misija jačanje tehnološke prednosti i unapređenje procesa donošenja odluka u sistemu odbrane. Ovaj koledž vuče korijene tehničkog vojnog obrazovanja još od 1772. godine - izjavio je Helez.

- Posebne impresije odnose se na oblasti u kojima koledž pruža edukaciju i stručnu podršku, među kojima su naoružanje, municija i eksplozivi, cyber sigurnost, digitalne i informacione vještine, kao i tehnologije bojišta - saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Tokom posjete koledžu, ministar Helez se susreo s pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji se trenutno nalaze na vojnoj obuci, čime Ministarstvo odbrane BiH potvrđuje svoju opredijeljenost da osigura najviši nivo vojne edukacije za svoje pripadnike. Ova posjeta dodatno potvrđuje izuzetno dobru bilateralnu saradnju Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva u oblasti odbrane i vojnog obrazovanja.

Do sada je 39 kadeta iz Bosne i Hercegovine završilo školovanje na vojnim akademijama u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok se trenutno školuju tri kadeta. Dodatno, 25 pripadnika Oružanih snaga BiH završilo je visoke vojne škole, dok se još tri trenutno usavršavaju.

- Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine ostaje posvećeno daljem jačanju ove saradnje, kao i unapređenju znanja i sposobnosti svojih pripadnika u skladu sa savremenim sigurnosnim izazovima - navodi se u saopćenju.