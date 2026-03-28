Snijeg prekrio Sarajevo: Grad u zimskom ruhu

Sarajevo je jutros osvanulo pod snježnim pokrivačem nakon što je tokom noći počeo padati intenzivan snijeg, koji i dalje pada, ali nešto slabije. U Sarajevu su ulice, trotoari i krovovi zgrada brzo prekriveni bijelim slojem, što je stvorilo pravu zimsku atmosferu.

U Sarajevu su ulice, trotoari i krovovi zgrada brzo prekriveni bijelim slojem . A. Ovčina / Avaz

Saobraćaj se u pojedinim dijelovima grada odvija usporeno, ali pretežno su ulice prohodne, jer je količina snijega niža. Vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog klizavih kolovoza i smanjene vidljivosti.

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U Sarajevu danas oblačno vrijeme sa snijegom i susnježicom. Jutarnja temperatura oko -1, a dnevna oko 3 °C. Jutros je u našoj zemlji oblačno vrijeme sa kišom i snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini.

Snijeg jutros u Sarajevu . A. Bajraktarević / Avaz

U nedjelju 29.03.2026., u Bosni pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U nižim područjima Bosne sa kišom ili susnježicom, a u višim sa snijegom. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 5, na jugu do 7, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 10 do 16 °C.

Snijeg na području općine Centar . Dž. Redžepagić / Avaz