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Snijeg prekrio Sarajevo: Grad u zimskom ruhu

Jutarnja temperatura oko -1, a dnevna oko 3 °C

Snijeg prekrio Sarajevo - Avaz
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Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Piše: Amila Ovčina

28.3.2026

Sarajevo je jutros osvanulo pod snježnim pokrivačem nakon što je tokom noći počeo padati intenzivan snijeg, koji i dalje pada, ali nešto slabije.

U Sarajevu su ulice, trotoari i krovovi zgrada brzo prekriveni bijelim slojem, što je stvorilo pravu zimsku atmosferu.

U Sarajevu su ulice, trotoari i krovovi zgrada brzo prekriveni bijelim slojem. A. Ovčina / Avaz

Saobraćaj se u pojedinim dijelovima grada odvija usporeno, ali pretežno su ulice prohodne, jer je količina snijega niža.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog klizavih kolovoza i smanjene vidljivosti.

Sa lica mjesta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+5

U Sarajevu danas oblačno vrijeme sa snijegom i susnježicom. Jutarnja temperatura oko -1, a dnevna oko 3 °C.

Jutros je u našoj zemlji oblačno vrijeme sa kišom i snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini.

Snijeg jutros u Sarajevu. A. Bajraktarević / Avaz

U nedjelju 29.03.2026., u Bosni pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U nižim područjima Bosne sa kišom ili susnježicom, a u višim sa snijegom. 

Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 5, na jugu do 7, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 10 do 16 °C.

Snijeg na području općine Centar. Dž. Redžepagić / Avaz

U ponedjeljak 30.03.2026., u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini jutro sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslije podne i tokom noći, u većem dijelu zemlje, se očekuje kiša, a u višim područjima i na planinama snijeg. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 3 do 9, na jugu od 10 do 16 °C.

U utorak 31.03.2026., pretežno oblačno vrijeme. U nižim područjima se očekuje kiša ili susnježica, a u višim snijeg. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 1 do 7, na jugu do 11 °C.

U srijedu 01.04.2026., pretežno oblačno vrijeme. U nižim područjima se očekuje kiša ili susnježica, a u višim snijeg. Na jugu i jugozapadu umjerena do pojačana bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 14 °C.

# SNIJEG
# VRIJEME
# SARAJEVO
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