Ustavni sud BiH: MUP RS preuzeo nadležnosti državnih agencija

Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da je MUP Republike Srpske određenim odredbama Zakona o policiji preuzeo nadležnosti državnih institucija, uključujući oblast digitalnog potpisa.

Postupajući po apelaciji Kemala Ademovića, sud je ocijenio da član 141. stav (5) u dijelu koji se odnosi na digitalno potpisivanje, izdavanje kvalificiranih certifikata i personalizaciju dokumenata nije u skladu s Ustavom BiH, kao ni stav (6) istog člana.

U presudi se navodi da Republika Srpska nije uskladila ove odredbe sa zakonima koji regulišu rad IDDEEA, kao ni sa zakonima o ličnoj karti i putnim ispravama, čime je ova državna agencija jasno određena kao nadležna za digitalni potpis i identifikacione dokumente.

Sud je zaključio da je MUP RS ovim zakonskim rješenjima prisvojio državne nadležnosti, što je sada i zvanično potvrđeno.

Također, neustavnim je proglašen i član 146. stav (1), uz obrazloženje da je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH nadležna za saradnju između policijskih agencija u zemlji i međunarodnih partnera.

S druge strane, pojedine odredbe Zakona o policiji RS ocijenjene su kao usklađene s Ustavom, uključujući one koje se odnose na poslove poput evidencije jedinstvenog matičnog broja, prebivališta, ličnih dokumenata i putnih isprava.