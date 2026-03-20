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PRAVNA ODLUKA

Sudija Ustavnog suda FBiH Boris Barun podnio ostavku

Privatno-zdravstveni razlozi

Ustavni sud BiH. Avaz

B. A.

20.3.2026

Sudija Boris Barun podnio je ostavku na funkciju Ustavnog suda Federacije BiH zbog privatno-zdravstvenih razloga.

O svojoj odluci Barun je dopisom obavijestio Dom naroda Federacije BiH, koji potvrđuje kandidate za sudije Ustavnog suda.

- U skladu s odredbama Ustava Federacije BiH, smatram se obveznim informisati Vas da je Ustavni sud FBiH 10. marta 2026. godine prihvatio moju ostavku na dužnost sudije, koju sam podnio iz privatno-zdravstvenih razloga - naveo je Barun.

Barun je na poziciju sudije Ustavnog suda izabran 22. aprila 2025. godine. U svojoj biografiji je naveo da je bio zastupnik HDZ, što je izazivalo određene polemike u vezi s funkcijom koju je obnašao.

# USTAVNI SUD BIH
# BORIS BARUN
# SUDIJA
# OSTAVKA
# ODLUKA
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