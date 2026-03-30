U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Marinci na Bliskom istoku!

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Marinci na Bliskom istoku!

Čitajte i o pripremama Zmajeva za meč odluke protiv Italije.

Donosimo priču i o definitivnom raspadu NiP-a nakon odlaska jednog od glavnih ljudi te stranke Kemala Ademovića.

Šerifa Šarac u društvu taksista proslavila 100. rođendan. Priču o teta Šeki i sarajevskim taksistima čitajte na šestoj i sedmoj strani.

Pišemo i o odgovoru reisa Kavazovića na lažne optužbe, gdje je jasno poručio da neće podleći političkom pritisku.

Nakon neispunjenih obećanja vlasti: Borci idu pred Vladu, najavljuju i blokade FBiH.

Otkrivamo i na šta se žalio "Planet soft". Da li će rokovi ipak srušiti poštene izbore?

Analiziramo i šta u BiH donose nova evropska pravila uvoza - siromašniji bi mogli ostati bez jeftinijih vozila.

Čitajte i kako građani Zenice se bore protiv odlagališta otpada.

U rubrici Sarajevski kanton donosimo: Hoće li građani Sarajeva koji su već u procesu legalizacije plaćati rentu.

Na Crnoj hronici čitajte ispovijest o tome kako nasilnik maltretira svekrvu.

Otkrivamo i detalje s prva dva koncerta Zdravka Čolića, koji je još jednom pokazao zašto je jedan od najvećih muzičara na ovim prostorima.

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