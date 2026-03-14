U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Tramp šalje marince na Bliski istok

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Tramp šalje marince na Bliski istok.

SAD su odlučile da privremeno ublaže sankcije na rusku naftu koja se već nalazi na moru u pokušaju da snize cijene, koje su od početka sukoba porasle za gotovo 20 posto.

Istovremeno, objavljeno je da američka vojska raspoređuje oko 2.200 marinaca i tri amfibijska ratna broda iz Japana na Bliski istok. Zvaničnici ističu kako ovaj potez ne znači da će jedinica biti korištena kao kopnena snaga za djelovanje u Iranu.

Mioković posvađao SDP i Našu stranku, Trojka puca po šavovima.

U Sarajevu održano ročište Amiru Pašiću. Suđenje je bilo i na rubu incidenta kada je svjedočio Isak. Faćo novinarki: "Tvoj muž mi je pucao u glavu za novac".

Zagrepčanin Ivan Đogić javio se iz Esfahana za „Avaz“: U Iranu se život odvija normalno.

Od fudbala do aviona kad si Dinov. Posljednji pokušaj instaliranja je Konakovićev savjetnik Dino Selimović.

Kerim ef. Imamović, imam džemata Bogušići kod Goražda, govorio je povodom ramazana.

Nakon tramvajske nesreće: Povrijeđena Ella na kućnom liječenju.

S temperaturama i radovima u polju raste i opasnost. Visoke kazne za proljetno paljenje na njivama.

Masovni protesti u Tuzli, ljekari poručili da je Pandorina kutija otvorena.

Zbog administrativne greške Trojka bi mogla ostati bez gradonačelnika. Ko je odgovoran za neviđen propust sa Samirom Avdićem?

Republikanci i demokrate zabrinuti. Zatražili od Rubija da ne povlače američke trupe s Kosova.

U Kantonalnom sudu u Sarajevu u petak su iznesene riječi Tužilaštva Kantona Sarajevo u predmetu protiv optuženih Suada Rožajca, Nine Jovanović i Jasmine Halimić, a vezano za smrt djevojčice Džene Gadžun.

Svakako ne zaboravite pročitati naš sedmični prilog "Panorama".

Mundijal u sjeni rata: Može li politika potpuno promijeniti lice najvećeg nogometnog događaja na svijetu?

U Bosni i Hercegovini prvi put sekvencioniran cijeli genom: Prekretnica za pacijente koji godinama lutaju u potrazi za dijagnozom.

Osnivač i predsjednik Udruženja „Pomozi.ba“ Elvir Karalić je dobitnik Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva. Tim je povodom govorio za "Avaz".

Veliki iskorak za djecu bez roditeljskog staranja: Veće i pravednije naknade za hraniteljske porodice.

Reditelj Vedad Fišić govorio je o putu koji ga je odveo iz Konjica do Tajms Skvera u Njujorku.

Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i dobar poznavalac historije grada, napisao je tekst: Sarajevska mahala Hrid.

Profesorica ekonomije Amila Pilav-Velić za „Dnevni avaz“ je analizirala globalne ekonomske izazove koje donosi rat na Bliskom istoku.

Pred nama uzbudljivo kolo WWin lige BiH. Borac i Zrinjski nastavljaju trku, derbi na Grbavici.

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