Psi u azilu na Manjači bez hrane, vode i okovani snijegom

Volonteri koji svakodnevno pomažu psima u gradskom azilu na Manjači zatekli su alarmantno stanje pse bez hrane i vode, okovane snijegom i niskim temperaturama, prenose Nezavisne.

Kako navode, iz Udruženja "Volonteri azila na Manjači", prilikom posjete azilu nisu zatekli nijednog zaposlenog radnika.

Kako dodaju iz ovog udruženja, postoje jasne naznake da radnici nisu dolazili u azil od petka, te da su psi zatečeni sa potpuno zaleđenom vodom i bez hrane u zdjelama, iako je nadležni veterinar obezbijedio dovoljne količine hrane.

Kako su kazali volonteri, pristup pojedinim dijelovima azila bio je gotovo nemoguć zbog visokog snijega, uključujući i put ka boksovima u kojima borave štenci.

"Nećemo ni govoriti o uslovima u kojima žive o fekalijama. Sijeno koje smo kupili da ih ugrije ubuđalo se, jer nije bilo adekvatno sklonjeno. Ovo stanje je neprihvatljivo. Volonteri traže hitnu reakciju", rekla je volonterka Svetlana Vejinović.

Volonteri traže odgovornost i trajno rješenje problema

Volonteri naglašavaju da je situacija koju su zatekli samo posljedica dugogodišnjeg ignorisanja obaveza Gradske uprave, te od nadležnih zahtijevaju hitno pokretanje disciplinskog postupka protiv radnika koji ne izvršavaju radne obaveze, utvrđivanje odgovornosti nadređenih, uključujući načelnika Odjeljenja za komunalne poslove, te raspisivanje konkursa za radnike sa empatijom prema životinjama i minimalnim poštovanjem uslova iz ugovora o radu.

Osim toga, traže i zvanično saopštenje Gradske uprave o tome šta će pruzeti da bi stanje u azilu bilo trajno riješeno, kao i kontinuirani nadzor i transparentnost rada azila.

Azil funkcioniše zahvaljujući donacijama građana

"Udruženja i volonteri sami, isključivo iz donacija građana, finansiraju gotovo sve što je potrebno da azil uopšte može da funkcioniše.

Volonteri iz donacija obezbjeđuju: hranu za pse (granule, konzerve, meso), sredstva za rad u azilu (kolica za smeće, lopate, metle, rukavice, povodce, okovratnike), sredstva za čišćenje i dezinfekciju, sijeno kao jedini izvor topline, popravku mašine za pranje, koje služe za pranje boksova i održavanje higijene, troškove veterinarske obrade pasa prije udomljavanja, uključujući testiranja na bolesti koja nisu uključena

Ugovorom sa veterinarskom stanicom, transport pasa prilikom udomljavanja, i u zemlji i inostranstvu", navode volonteri.

Volonteri ističu da bez pomoći građana i njihovih donacija psi u azilu ne bi imali ni osnovne uslove za preživljavanje.

"Psi u gradskom azilu preživljavaju zahvaljujući volonterima, humanosti građana i njihovim donacijama. Vrijeme je da se odgovornost konačno vrati onima koji su za azil i plaćeni", kazali su volonteri.