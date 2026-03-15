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PRIMJETIO IH KOMŠIJA

Čopor lutalica poharao selo: Dvadesetak ovaca zaklano

Sigurno imamo 24 ovce zaklane, a pitanje je koliko ih je još teško povrijeđeno. Ima i dosta naklanih životinja, rekao je

Stado ovaca. Facebook

A. O.

15.3.2026

U selu Orovac kod Trebinja u subotu, 14. marta, u ranim jutarnjim satima dogodio se napad čopora pasa na stado ovaca, pri čemu je usmrćeno više od 20 grla, dok je veći broj životinja povrijeđen.

Domaćin je naveo da se incident dogodio oko pet sati ujutro, kada su tri psa upala među stado koje je brojalo između 350 i 400 ovaca.

- Sigurno imamo 24 ovce zaklane, a pitanje je koliko ih je još teško povrijeđeno. Ima i dosta naklanih životinja - rekao je za portal Direkt.

Komšija je, kako dodaje domaćin, primijetio šta se događa i uspio otjerati pse prije nego što su napravili još veću štetu, čime je spriječena potpuna katastrofa.

Za sada nije poznato o kakvim se psima radi niti odakle su došli, jer se ranije, prema riječima domaćina, nisu pojavljivali u ovom selu.

Mještani upozoravaju da napadi pasa lutalica na stoku predstavljaju ozbiljan problem u ruralnim područjima i izražavaju zabrinutost zbog ponavljanja ovakvih incidenata.

# OVCE
# PSI
# TREBINJE
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