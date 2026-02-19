Psi lutalice usmrtile gotovo cijelo stado ovaca, čuvani za kurbane: "Sve su uhelaćili"

Čak 23 grla, ovaca i janjadi usmrtili su psi lutalice u visočkom naselju Taukčići, a domaćin je još jedno zatekao mrtvo.

- Sve su uhelaćili - kaže Armin Semić, opisujući prizor koji je u utorak ujutro, 17. februara, zatekao u štali gdje su smještene ovce.

Po povratku s posla, iz treće smjene, ovaj Visočanin krenuo je nahraniti ovce u objektu udaljenom 20-tak metara od kuće u naselju Taukčići. Ništa s vanjske strane nije ukazivalo na pokolj koji će zateći čim je otvorio vrata. Naime, tokom prethodne noći psi lutalice su usmrtili ukupno 23 grla, piše Agroklub.

- Jutros mi je još jedno janje krepalo, znači sada je ukupno 24, od toga je 10 ovaca, tri su bile sa po dvoje janjadi – izjavio je Semić.

Ovce spremao za kurbane

Na teren je izlazila i policija i veterinar, a visinu štete za sada ne može procijeniti. O tome će se, navodi, posavjetovati sa advokatom i gradskom upravom.

Psi lutalice veliki su problem ovdje, kaže, a nedavno su i kod njegovog komšije Nermina Trnčića usmrtili 20-tak komada, te kod još nekoliko njih po više grla.

- Niko ne rješava problem, lutalice su zaštićene više nego čovjek - dodaje.

Semić inače kao zaštitar, ali ima registrovano gazdinstvo.

- Borim se za život i porodicu. Uzgojim pa prodam ovce. Ove sam pripremao za kurbane, a od stada su mi ostale samo četiri ovce i četvero janjadi."

Ušli su kroz kidalicu

Lavež pasa niko nije čuo u noći kada su upali u objekat. Vrata štale, kako opisuje, nisu oštećena.

- Ušli su kroz kidalicu, gdje se đubre izbacuje, pola metra sa pola metra, s vanjske strane je bila mreža, a unutra guma, to su razvalili, vide se tragovi u snijegu kuda su prošli - kaže Semić.

Sinoć su se psi opet vraćali, kako ističe, "sve su tragovi šapa oko štale", no srećom u objekat ovaj put nisu uspjeli provaliti.