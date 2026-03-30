U Tuzli identifikovani posmrtni ostaci tri žrtve

U prostorijama Komemorativnog centra u Tuzli identifikovani su posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata. Radi se o žrtvama koje su nestale 1992. i 1995. godine na području Vlasenice te Kamenice kod Zvornika.

Posmrtni ostaci ovih žrtava su identifikovani najprije putem DNK metode da bi potom taj identitet potvrdili i članovi porodice identifikovanih žrtava.

Najprije je identifikovan Durmić (Ševko) Ibro, rođen 1961. godine u Vlasenici. On je 1992. godine nestao na području Vlasenice, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u avgustu 2025. godine na lokalitetu Jelovački potok.

Porodica je identifikovala i posmrtne ostatke Kunić (Omera) Asima, rođenog 1953. godine u Kamenici, Zvornik. On je nestao u ljeto 1995. godine na području Donje Kamenice. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su prije dvadeset godina, tačnije, tokom 2006. godine, a nakon što je otkrivena masovna grobnica Kamenica – Čančari.

Identifikovan je i Imširović (Bajro) Haso, rođen 1946. godine u mjestu Mršići u Vlasenici. On je nestao u julu 1995. godine u Donjoj Kamenici, a njegovi posmrtni ostaci su također ekshumirani iz masovne grobnice Kamenica – Čančari tokom ekshumacije koja je trajala od 8.6.2006. do 12.8.2006. godine,

Porodice Durmića i Imširovića su dale svoju saglasnost za ukop ovih žrtava te će njihovi posmrtni ostaci, prema želji porodica, biti ukopani 25. aprila ove godine na kolektivnoj dženazi koja će se održati u Šehidskom mezarju Rakita u Vlasenici.

Konačnu saglasnost za ukop dala je i porodica Asima Kunića te će njegovi posmrtni ostaci biti ukopani na kolektivnoj dženazi u Memorijalnom centru Srebrenica, Potočari, u julu ove godine.