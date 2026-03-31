Borci pred Vladom FBiH traži ispunjenje zahtjeva

Plan je da oni danas zvanično predaju zahtjeve koji se odnose na uvođenje prava na borački dodatak za pripadnike Armije i MUP-a RBiH, te HVO-a.

Prema riječima Hamze Krkalića iz udruženja Kamp boraca, Vladi FBiH bit će predata tri zahtjeva – da se ispoštuju zaključci Zastupničkog doma Parlamenta FBiH iz 2024., koji se odnose na sastav radne grupe za uvođenje boračkog dodatka, da se osiguraju sredstva za tu vrstu naknade, te da iznos egzistencijalne naknade za demobilizirane borce starije od 57 godina prati rast minimalne penzije.

Najava mirnih protesta je došla nakon sastanka delegacije Vlade FBiH s predstavnicima Koordinacije boračkih udruženja, na kojem je usaglašeno da isplata boračkog dodatka počinje od 2027. godine i da on iznosi 1,5 KM po mjesecu provedenom u odbrani zemlje za sve branitelje bez izuzetka.