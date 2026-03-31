Vijeće ministara BiH sutra o stanju u oblasti migracija u BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za sutra trebalo da razmatra Informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu.

Trebao bi biti razmatran i novi tekst Izvještaja o realizaciji Revidirane strategije BiH za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2023. i 2024. godinu.

Pred ministrima bi se trebao naći i Izvještaj o radu Komiteta za upravljanje zračnim prostorom BiH za 2025. godinu, kao i Izvještaj o realizaciji Politike upravljanja zračnim prostorom BiH za 2025. godinu.

Na dnevnom redu bi trebalo da bude i Informacija o pripremi prijedloga Akcionog plana Vijeća ministara BiH za implementaciju Strategije komuniciranja institucija BiH o procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji - od kandidatskog statusa do članstva za 2026. godinu i Prijedlog Akcionog plana Vijeća ministara BiH za implementaciju Strategije komuniciranja institucija BiH o procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji od kandidatskog statusa do članstva za 2026. godinu.

Izvještaji o radu institucija Vijeća ministara BiH za 2025. godinu, kao i Izvještaj o radu Pravobranilaštva BiH za 2025. godinu također bi se trebali naći na dnevnom redu Vijeća ministara BiH.