Pokrenuta inicijativa kojom se prestane s brutalnom diskriminacijom Bošnjaka na državnom nivou

Pokrenuta je zastupnička inicijative kojom se traži od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da u tekućem mandatu prestane s brutalnom diskriminacijom Bošnjaka prilikom imenovanja rukovodilaca institucija Bosne i Hercegovine te dostavljena Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na nadležno postupanje.

U skladu s čl. 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 79/14, 81/15, 97/15, 78/19, 53/22 59/23, 87/23, 50/24, 73/24 i 56/25), Vijeću ministara Bosne i Hercegovine zastupnik Šemsudin Mehmedović uputio je zastupničku inicijativu:

„kojom se traži od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da u tekućem mandatu prestane s brutalnom diskriminacijom Bošnjaka prilikom imenovanja rukovodilaca institucija Bosne i Hercegovine, jer je u tekućem mandatu od 19 imenovanih rukovodilaca institucija imenovano svega troje Bošnjaka, te se obavezuje Vijeća ministara da budućim imenovanjima rukovodilaca institucija otkloni debalans Bošnjaka na način da u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine osigura odgovarajuću etničku zastupljenost Bošnjaka (50%) pri imenovanju svih rukovodilaca institucija za koje je utvrđena proporcionalna zastupljenost u skladu s posljednjim popisom stanovništva u Bosni i Hercegovini.

Obrazloženje

I Brutalna diskriminacija Bošnjaka u tekućem mandatu Vijeća ministara i grubo kršenje Ustava i zakona Bosne i Hercegovine kojima je utvrđena proporcionalna etnička zastupljenost rukovodilaca institucija Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće ministara) je, u tekućem mandatu, od 19 rukovodilaca institucija Bosne i Hercegovine imenovalo svega tri Bošnjaka odnosno manje od 20%, a radi se o pozicijama za koje je Vijeće ministara moralo izvršiti imenovanja u skladu s proporcionalnom etničkom strukturom u Bosni i Hercegovini, jer ovih 19 institucije imaju samo direktora ili eventualno direktora i jednog zamjenika, tako da nema nikakvog osnova za bilo kakva paritetna ili neka druga imenovanja.

U tekućem mandatu, protivno Ustavu Bosne i Hercegovine i zakonima Bosne i Hercegovine, imenovano je osam Srba, koji kao direktori rukovode sljedećim institucijama:

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine - direktor Zoran Tegeltija,

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine - direktor Aleksandar Todorović,

Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine - direktor Tihomir Narić,

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine - direktorica Milica Ristović-Krstović,

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija Bosne i Hercegovine – direktor Njegoš Pavlović,

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine - direktorica Nataša Grubiša,

Fond za povratak Bosne i Hercegovine - direktor Srđan Šekara,

Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine - direktor Pejo Đurašinović.

U tekućem mandatu, protivno Ustavu Bosne i Hercegovine i zakonima Bosne i Hercegovine, imenovano je osam Hrvata koji, kao sedam direktora i jedan generalni sekretar, rukovode sljedećim institucijama:

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine - Josip Merdžo,

Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine - generalni sekretar Robert Vidović,

Direkcija za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine - direktor Zoran Zeljko, Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine - direktorica Anita Markić,

Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine - direktor Nikola Čiča,

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine - direktor Ivan Barbalić,

Institucija ombdusmena za zaštitu potrošača Bosne i Hercegovine - ombdusman Saša Marić,

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata Bosne i Hercegovine - direktor Damir Ljubić.

U tekućem mandatu, protivno Ustavu Bosne i Hercegovine i zakonima Bosne i Hercegovine, imenovano je samo troje Bošnjaka, koji kao direktori rukovode sljedećim institucijama:

Agencija za identifikacione dokumente, evideniciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine - direktor Almir Badnjević,

Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine - direktorica Elvira Habota,

Agencija za policijsku podršku Bosne i Hercegovine - direktor Enver Hadžiahmetović

Manja Bošnjaka na pozicijama

Na pozicije rukovodilaca institucija, imenovano je osam Srba, osam Hrvata i svega troje Bošnjaka, što je nevjerovatan podatak za državu u kojoj živi 50% Bošnjaka i koji, sa najmanje 50% indirektnih poreza, finansiraju Budžet institucija Bosne i Hercegovine. Navedenim imenovanjima je aktuelni saziv Vijeća ministara značajno povećao raniji debalans Bošnjaka na pozicijama rukovodilaca institucija. Vijeće ministara mora imenovati rukovodioce institucija u skladu s Popisom u stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine, na način da se imenuje 15,43% Hrvata, 30,78% Srba, 50,11% Bošnjaka i 3,68% ostalih.

-U kojoj mjeri je izvršena brutalna diskriminacija Bošnjaka, najbolje govori činjenica da je osam Hrvata imenovano na pozicicije rukovodilaca institucija, a svega troje Bošnjaka, odnosno 270% Hrvata više od Bošnjaka, iako Bošnjaka u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, zakonima i Popisom stanovništva iz 2013. godine mora biti najmanje tri puta više, tačnije 320% više. Također, Bošnjaka po Popisu iz 2013. godine ima 60% više od Srba, a protivno Ustavu i zakonima imenovano je osam Srba i svega troje Bošnjaka, odnosno 270% Srba više od Bošnjaka.

Članom 2. i 3. Zakona o zabrani diskriminacije (”Sl. glasnik BiH”, broj 59/09 i 16/16) propisano je da će se neposrednom diskriminacijom smatrati svako različito postupanje uključujući svako isključivanje ili ograničavanje prema grupi lica na osnovu njihove etničke pripadnosti, koje ima za posljedicu da se bilo kojoj grupi lica onemogući ostvarivanje prava na ravnopravnoj osnovi.

Nesporno je da su Bošnjaci kao konstitutivan narod u ovom mandatu Vijeća ministara grubo diskriminirani prilikom imenovanja na direktorske pozicije, jer nisu imenovani u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i zakonom u utvrđenom procentu od 50%, samo zato jer su etnički Bošnjaci.

II Bošnjački ministri učestvuju u nezakonitim imenovanjima na štetu Bošnjaka i kontinuirano grubo krše Ustav Bosne i Hercegovine i zakone Bosne i Hercegovine kojima je utvrđena proporcionalna etnička zastupljenost rukovodilaca institucija Bosne i Hercegovine.

Vladavina prava je temeljna vrijednost Evropske unije i svih demokratskih država, pa bi tako trebalo biti i u Bosni i Hercegovini. Međutim, Vijeće ministara, uprkos tome, diskriminira Bošnjake prilikom imenovanja rukovodilaca institucija Bosne i Hercegovine, a posebno je poražavajuća činjenica da ministri Bošnjaci, zarad ličnih i stranačkih interesa, protivno Ustavu Bosne i Hercegovine i zakonima, godinama glasaju za ovakva imenovanja. Od ukupno 27 institucija (uključujući gore navedenih 19 ), trenutno je imenovano svega šest Bošnjaka, 11 Srba i 10 Hrvata, a rezultat tih imenovanja je sljedeći: Bošnjaci rukovode institucijama koje imaju 8% zaposlenih od ukupnog broja, a Srbi i Hrvati rukovode institucijama koje imaju 92% zaposlenih. Naglašavam da ovo nije tehnička greška - Bošnjaci rukovode instutucijama koje imaju svega 8% zaposlenih!

Strateški partneri

Strateški partneri SNSD i HDZ nastavljaju s etničkim čišćenjem Bošnjaka iz institucija Bosne i Hercegovine, uz stalnu mantru o navodnoj unitarizaciji i majorizaciji, pa je svakim danom sve manje Bošnjaka u institucijama Bosne i Hercegovine. Trenutno je u 75 institucija zaposleno oko 850 Bošnjaka manje od zakonom utvrđenog broja, što je sramotno i skandalozno.

Ministri Bošnjaci u aktuelnom mandatu sve vrijeme okreću glavu od poražavajućih podataka, kao da se to njih ne tiče i apsolutno ništa ne preduzimaju da se zaustavi brutalna diskriminacija Bošnjaka, niti ikada javno komentiraju diskriminaciju naroda kojem pripadaju. Posebna odgovornost je na Zukanu Helezu, koji je zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministra. U odgovoru na moje zastupničko pitanje ministar Helez navodi: ”Ne stoje tvrdnje da je zamjenik predsjedavajuće Zukan Helez postupao protivno Ustavu BiH i zakonima BiH, jer se sva imenovanja provide kroz zakonom propisane procedure, na osnovu rang-lista nadležnih tijela i uz uvažavanje političkih dogovora o nacionalnoj izbalansiranosti, te kolektivnom odlukom Vijeća ministara BiH”. Pozivam ministra Heleza da upozna javnost i objasni građanima da li je nacionalna izbalansiranost kada od ukupno 27 rukovodilaca institucija ima samo šest Bošnjaka, te zašto je ministar Helez glasao da se od 19 rukovodilaca imenuju samo troje Bošnjaka. Gdje je tu proporcionalnost i navodna izbalansiranost Bošnjaka?

Umjesto da se svi predstavnici Bošnjaka suprostave diskriminaciji i aparthejdu kojem su Bošnjaci izloženi, te svim pravnim i političkim sredstvima insistiraju na proporcionalnoj zastupljenosti, predstavnici Bošnjaka pokušavaju eutanizirati javnost. Čak imamo slučajeve da se javnost dezinformiše o stvarnom stanju i poražavajućoj zastupljenosti Bošnjaka u institucijama Bosne i Hercegovine.

Možda najbolji primjer kako bošnjački ministri pristaju na brutalnu diskriminaciju Bošnjaka, jeste činjenica da, iako su protivno zakonima, od 19 rukovodilaca institucija glasali za imenovanje samo troje Bošnjaka, na sjednici Vijeća ministara koja je održana 12. marta 2026. godine, glasali su za imenovanje direktora Službenog glasnika BiH i imenovan je HDZ-ov Dragan Prusina. Za sve Bošnjake posebno je poražavajući podatak da je Dragan Prusina na funkciji direktora Službenog lista BiH od 2006. godine i da su mu bošnjački ministri omogućili da na ovoj funkciji provede 24 godine, odnosno šest mandata. Nevjerovatno, ali istinito, izgleda da već 20 godina nema dovoljno kvalifikovanog Bošnjaka koji bi mogao biti direktor Službenog lista BiH. Zato je Bošnjacima prepušteno da uplaćuju PDV i pune budžete, a Hrvatima i Srbima “nezahvalna obaveza” da upravljaju institucijama Bosne i Hercegovine, uz saglasnost bošnjačkih ministara.

Utvrđena proporcionalnost

III Propisi kojima je jasno utvrđena proporcionalna etnička zastupljenost rukovodilaca institucija Bosne i Hercegovine

Ustav Bosne i Hercegovine, Član IX Opšte odredbe: „3. Funkcioneri imenovani na položaje u institucijama Bosne i Hercegovine, u pravilu, odražavaju sastav naroda Bosne i Hercegovine”.

Zakon o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine - Član 3. Principi Zakona

„(E) Zastupljenost pri zapošljavanju: Odgovorni javni službenik nastoji da obezbijedi da se kod imenovanja na javnu poziciju u pravilu odražava sastav naroda i građana Bosne i Hercegovine.“.

Odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (U-23-14-1058444) u predmet „Ljubić“ od 1. decembra 2016. godine utvrđeno je sljedeće: „(...) Pored navedenog, iz naprijed navedenih odredaba Ustava Bosne i Hercegovine slijedi da je ustavotvorac u institucijama Bosne i Hercegovine uspostavio proporcionalnu zastupljenost Bošnjaka, Srba i Hrvata kao konstitutivnih naroda“ (str. 21.).

V Rezime - Vladavina prava i zaustavljanje brutalne diskriminacije Bošnjaka

-Bošnjaci su na pozicijama rukovodilaca trenutno u većem i ozbiljnijem debalansu nego ikada ranije. Ako se očiti trend nastavi i problem ostavi po strani, uskoro će biti nemoguće bilo šta popraviti. Problemu se mora hitno i sveobuhvatno pristupiti, te preduzeti sve mjere da se imenovanja rukovodilaca institucija vrati u ustavne i zakonske okvire.

Potrebno je insistirati na dosljednom provođenju Ustava Bosne i Hercegovine i zakona Bosne i Hercegovine po pitanju proporcionalne etničke zastupljenosti, a posebno ističem da je Ustavom Bosne i Hercegovine i zakonima Bosne i Hercegovine propisana zabrana diskriminacije na osnovu etničke pripadnosti koja se primjenjuje na sve javne organe u svim oblastima, a naročito diskriminacija pri zaposlenju.

Kao izabrani zastupnik ću u narednom periodu učiniti sve da se zaustavi diskriminacija Bošnjaka u institucijama Bosne i Hercegovine, te ću u skladu s članom 17. Zakona o zabrani diskriminacije inicirati podnošenje kolektivne tužbe Sudu Bosne i Hercegovine, kako bi Sud Bosne i Hercegovine donio presudu kojom Vijeću ministara Bosne i Hercegovine zabranjuje imenovanea rukovodilaca kojim se kontinuirano krše prava Bošnjaka na jednako postupanje i kojom se nalaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da izvrši imenovanja rukovodilaca institucija na način da ukloni diskriminacija Bošnjaka i sve posljedice nezakonitih imenovanja u odnosu na Bošnjake kao konstitutivnog naroda, navodi u inicijativi zastupnik Mehmedović.

U prilogu je dostavljen pregled rukovodilaca institucija Bosne i Hercegovine kao dokaz brutalne diskrimacije Bošnjaka i grubog kršenja Ustava Bosne i Hercegovine i zakona Bosne i Hercegovine kojima je utvrđena proporcionalna etnička zastupljenost rukovodilaca institucija Bosne i Hercegovine, navodi se u inicijativi.