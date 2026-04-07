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SARAJEVO

Predsjedništvo SDA danas o imenovanju Glavnog izbornog štaba

Predsjedništvo SDA će, također, razmotriti prijedlog o koalicionom nastupu u entitetu RS, a izvjestilac o ovoj tački je generalni sekretar stranke Halid Genjac

SDA danas donosi odluku. Fena

FENA

7.4.2026

Imenovanje Glavnog izbornog štaba Stranke demokratske akcije (SDA) akcije na dnevnom je redu današnje sjednice Predsjedništva SDA u Sarajevu, a izvjestilac o ovoj tački je stranački predsjednik Bakir Izetbegović, saznaje Fena od izvora u ovoj stranci.

Predsjedništvo SDA će, također, razmotriti prijedlog o koalicionom nastupu u entitetu RS, a izvjestilac o ovoj tački je generalni sekretar stranke Halid Genjac.

Na dnevnom redu sjednice je, također, aktualna politička situacija, a izvjestilac je predsjednik SDA Bakir Izetbegović.

Izetbegović će, također, biti izvjestilac o tački dnevnog reda o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH.

Planirano je da se predsjednik SDA Izetbegović obrati medijima u 17.00 sati.

# SDA
# BAKIR IZETBEGOVIĆ
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