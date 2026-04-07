Predsjedništvo SDA danas o imenovanju Glavnog izbornog štaba

Imenovanje Glavnog izbornog štaba Stranke demokratske akcije (SDA) akcije na dnevnom je redu današnje sjednice Predsjedništva SDA u Sarajevu, a izvjestilac o ovoj tački je stranački predsjednik Bakir Izetbegović, saznaje Fena od izvora u ovoj stranci.

Predsjedništvo SDA će, također, razmotriti prijedlog o koalicionom nastupu u entitetu RS, a izvjestilac o ovoj tački je generalni sekretar stranke Halid Genjac.

Na dnevnom redu sjednice je, također, aktualna politička situacija, a izvjestilac je predsjednik SDA Bakir Izetbegović.

Izetbegović će, također, biti izvjestilac o tački dnevnog reda o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH.

Planirano je da se predsjednik SDA Izetbegović obrati medijima u 17.00 sati.