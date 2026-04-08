Protivljenje centru u bivšoj kasarni Željava: U Bihaću ne žele ponovo migrantsku krizu

Plan vlasti susjedne Hrvatske da u objektima nekadašnje kasarne Željava, na granici s BiH, izgradi migrantski, odnosno centar za graničnu proceduru, izazvao je negodovanje s obje strane granice. Iako se radi o inicijativi, u februaru su na ulice izašli građani općine Plitvička Jezera.

Nema informacija

U BiH protesta nema, ali ima glasnih kritika i zahtjeva da se državne vlasti uključe u cijelu priču, jer bi se USK mogao suočiti sa sigurnosnom i novom migrantskom krizom. Takvi zahtjevi za sada dolaze od državnih zastupnika iz ovog kantona, ali u Vijeću ministara BiH, kako saznajemo, nemaju zvaničnih informacija na osnovu kojih bi reagirali.

Iz MUP-a Hrvatske ranije su saopćili da su dva puta obišli područje bivše kasarne Željava, te održali sastanak s predstavnicima Općine Plitvička Jezera o eventualnoj uspostavi centra.

- Sukladno odredbama Pakta o migracijama i azilu, čiji obveznik je i Republika Hrvatska, postoji potreba uspostave centra za graničnu proceduru. Upravo za tu namjenu, Ministarstvo unutarnjih poslova razmatra područje bivše vojarne Željava kao jednu od opcija s potencijalom – navedeno je u informaciji.

Zastupnik u Predstavničkom domu PSBiH Albin Muslić kaže za “Avaz” da je u okviru centra predviđen smještaj do 2.000 migranata u oko 450 kontejnera, s čuvarskom i ostalim službama. Nakon što je dobio ove informacije odmah je proslijedio pitanje predsjedavajućoj Vijeća ministara Borjani Krišto i ministru vanjskih poslova BiH Elmedinu Konakoviću, ali do danas nema informacija da je nešto poduzeto.

Moguće posljedice

- Mi u USK smo prije nekoliko godina ponijeli najveći teret migrantske krize. Ovdje je problem što se lokalitet bivšeg vojnog aerodroma Željava nalazi na državnoj granici. Čak je pitanje da li je isključivo na teritoriji Hrvatske ili prelazi na teritoriju BiH, jer aerodrom se sastojao od pet poletno-sletnih pista, od kojih su dvije u BiH - kaže Musić.

Napominje da se radi o otvorenom prostoru na nekih 5-6 kilometara zračne linije od Bihaća i upozorava da postoji ozbiljna bojazan da bi značajan broj migranata opet završio u Bihaću.

- Taj lokalitet je između dva nacionalna parka – „Una“ i „Plitvička jezera“, pa bi i turizam pretrpio značajnu štetu. Potpuno je neprihvatljivo da se prema BiH, ponovo prema nama u USK, odnosi na takav način – kaže Muslić.

Napušten i devastiran

Nekada jedna od najvećih i najmodernijih vojnih baza i aerodroma u Evropi, Željava, danas je napušten i devastiran kompleks koji je prepušten zaboravu.

Željava je vojni kompleks izgrađen polovinom prošlog vijeka u podnožju planine Plješevice kod Bihaća, u pograničnom području između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.