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BLAGDANI

Nadbiskup Vukšić uputio čestitku u povodu Vaskrsa

Vrhbosanski nadbiskup je čestitku uputio i predstavnicima civilne vlasti pravoslavne vjere

Tomo Vukšić. KTA

FENA

9.4.2026

Vrhbosanski nadbiskup mons. Tomo Vukšić uoči pravoslavnog blagdana Vaskrsa uputio je mitropolitu dabro-bosanskom Hrizostomu Jeviću i ostalim vladikama čestitku.

- U povodu svetkovine Vaskrsa, rado Vas pozdravljam i molim uskrsloga Gospodina Isusa Krista da Vas, svećenike, monahe i monahinje i sve vjernike Vaše eparhije obdari svojim blagoslovom.

I neka, po zagovoru i primjeru svih svetaca i molitvama vjernika žive Kristove Crkve, milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga uvijek budu sa svima, koji se ponose Kristovim imenom, kako bi, vođeni čistom vjerom i nadom u svoje uskrsnuće, uvijek bili vjerni navjestitelji Kristova uskrsnuća i svjedoci kršćanske ljubavi, prijateljstva i bratskih odnosa prema svim ljudima - stoji u čestitci.

Vrhbosanski nadbiskup je čestitku uputio i predstavnicima civilne vlasti pravoslavne vjere, prenosi KTA.

# TOMO VUKŠIĆ
# BLAGDANI
# VASKRS
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