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VJETAR SLAB DO UMJEREN

U Bosni i Hercegovini danas oblačno, najavljena i kiša

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C

U Sarajevu prije podne umjereno, a u drugom dijelu dana pretežno oblačno vrijeme. A. Ovčina / Avaz

A. O.

10.4.2026

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša se očekuje u večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. 

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 3°C, na jugu zemlje od 6 do 10°C. 

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C.

U Sarajevu prije podne umjereno, a u drugom dijelu dana pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima povremeno može padati slaba kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 0°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 14°C.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# BIH
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