U Bosni i Hercegovini danas oblačno, najavljena i kiša

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša se očekuje u večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 3°C, na jugu zemlje od 6 do 10°C.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C.

U Sarajevu prije podne umjereno, a u drugom dijelu dana pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima povremeno može padati slaba kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 0°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 14°C.