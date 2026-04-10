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ZLOUPOTREBE

Zbog poziva na linč novinara: Krivična prijava protiv Konakovića

Nervozni ministar teško zloupotrijebio javnu funkciju i praktično pozvao na ugrožavanje sigurnosti novinara, linč i devastaciju objekta

Prva stranica krivične prijave protiv predsjednika raspalog NiP-a. Armin Durgut / PIXSELL - Avaz

Piše: Sedin Spahic

10.4.2026

Jučer su pravni zastupnici medijske kuće "Avaz-roto press" podnijeli krivičnu prijavu protiv Elmedina Konakovića.

Nakon što su naši novinari redovno pisali o njegovim narko-vezama i finansijskim zloupotrebama, sve je eskaliralo otkrivanjem pokušaja pljačke 200 miliona KM novca dioničara BH Telecoma.

Ničim izazvan

U želji da sakrije ovu pljačku stoljeća, Konaković je u emisiji „Plenum“ javno pozvao na proteste i linč te je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz član 183. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i ugrožavanje objekta, kao i prava, koje je Ustavom BiH zagarantirano, na nesmetano privređivanje i slobodno uživanje lične svojine bez poziva na njeno uništavanje od drugih lica.

"Avaz-roto press", kojeg zastupa Amela Methadžović, advokatica iz Sarajeva, podnio je, kao dokaz snimak spomenute TV emisije.

Krivična prijava. Avaz

Konaković je, potpuno neizazvan, povezao i osnivača kompanije s negiranjem genocida, podvalio mu izjavu da su građani Sarajeva sami sebe granatirali, optužio ga je da je sarađivao s Miloševićem, sve u namjeri da podstakne neupućene ljude na ugrožavanje uposlenika i medijske kuće.

Hitno saslušanje

Posebnu težinu sve dobija kada se zna da je Konaković aktuelni ministar na državnom nivou, pa njegovi postupci imaju posebnu krivičnu težinu.

Zbog naznačenih radnji, zatraženo je hitno saslušanje u svojstvu osumnjičenog Elmedina Konakovića, uvid u videozapis, procjena sigurnosne situacije spomenute lokacije i da se predmet dostavi nadležnom tužilaštvu na postupanje.

# KRIVIČNA PRIJAVA
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
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