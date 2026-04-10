Zbog poziva na linč novinara: Krivična prijava protiv Konakovića

Jučer su pravni zastupnici medijske kuće "Avaz-roto press" podnijeli krivičnu prijavu protiv Elmedina Konakovića.

Nakon što su naši novinari redovno pisali o njegovim narko-vezama i finansijskim zloupotrebama, sve je eskaliralo otkrivanjem pokušaja pljačke 200 miliona KM novca dioničara BH Telecoma.

Ničim izazvan

U želji da sakrije ovu pljačku stoljeća, Konaković je u emisiji „Plenum“ javno pozvao na proteste i linč te je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti iz član 183. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i ugrožavanje objekta, kao i prava, koje je Ustavom BiH zagarantirano, na nesmetano privređivanje i slobodno uživanje lične svojine bez poziva na njeno uništavanje od drugih lica.

"Avaz-roto press", kojeg zastupa Amela Methadžović, advokatica iz Sarajeva, podnio je, kao dokaz snimak spomenute TV emisije.