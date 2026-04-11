Video / Klanjana dženaza Nijazu Graciću u Vlakovu

Bivšem predsjedniku Fudbalskog kluba Sarajevo i Fudbalskog kluba Olimpik Nijazu Graciću klanjana je danas dženaza u Vlakovu, gdje je obavljen i ukop.

Gracić je ukopan u Aleji veterana, a tevhid je proučen u Jordanskoj džamiji na Grbavici.

Podsjetit ćemo, poznati privrednik i sportski radnik preminuo je u ponedjeljak ujutro u Grčkoj kada je tokom boravka na odmoru u Solunu doživio infarkt.

Nijaz Gracić, osim kao uspješan privrednik i vlasnik firme Europlakat, ostat će upamćen i kao veliki sportski radnik, koji je s Olimpicom bio hit u domaćem prvenstvu, a kruna je stigla 2015. godine kada su popularni Vukovi osvojili Kup BiH i izborili nastup na evropskoj sceni.

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