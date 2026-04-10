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SARAJEVO

Sutra dženaza Nijazu Graciću, bit će ukopan na Vlakovu

Tevhid će se proučiti u isto vrijeme u Jordanskoj džamiji na Grbavici

Nijaz Gracić. Facebook

Dž. R.

10.4.2026

Dženaza Nijazu Graciću, bivšem predsjedniku Fudbalskog kluba Sarajevo i Fudbalskog kluba Olimpik, bit će obavljena u subotu 11. aprila u 14 sati.

Gracić će biti pokopan u Aleji veterana na sarajevskom groblju Vlakovo. Tevhid će se proučiti u isto vrijeme u Jordanskoj džamiji na Grbavici.

Poznati privrednik i sportski radnik preminuo je u ponedjeljak ujutro u Grčkoj kada je tokom boravka na odmoru u Solunu doživio je infarkt. 

Nijaz Gracić, osim kao uspješan privrednik i vlasnik firme Europlakat, ostat će upamćen i kao veliki sportski radnik, koji je s Olimpicom bio hit u domaćem prvenstvu, a kruna je stigla 2015. godine kada su popularni Vukovi osvojili Kup BiH i izborili nastup na evropskoj sceni.

# DŽENAZA
# NIJAZ GRACIĆ
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