U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Eskaliralo oko Hormuza

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Eskaliralo oko Hormuza.

Donosimo analizu o Orbanovom porazu na izborima u Mađarskoj. Vučić i Dodik ostali bez zaleđine u Evropi.

Pravni ekspert Milan Blagojević govorio je za "Dnevni avaz". Poručio je kako državna vlast u BiH je pravno i moralno trula.

Između ustavnih obaveza i uličnog kodeksa: Dinina mahalska diplomatija i moralne vertikale. Fascinantnost mentalitetom kriminalaca i druženje s njima Konaković nije krio.

Na stranama "Mozaika" čitajte o alergijama.

Čitajte u šta se najviše ulaže u BiH.

U rubrici "Crna hronika" čitajte detalje o napadu na bivšeg igrača Sarajeva Edina Pehlića i njegovog kolegu: "Flašom me je udario po glavi, imam tri šava".

Donosimo i priču o kultnoj predstavi: Bojković, Čipčić i Mihaliović u BKC-U.

Na stranama "Sporta" čitajte o večeri odluke za četiri tima. Ko ide među četiri najbolja u Evropi?

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