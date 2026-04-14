Kišovito vrijeme danas, temperature do 21 stepen

Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom u većini područja.

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica 2; Ivan Sedlo 9; Bihać, Doboj, Drvar, Prijedor 11; Banja Luka, Bugojno, Livno, Sanski Most, Sokolac, Zvornik 12; Srebrenica, Zenica 13; Bijeljina, Sarajevo, Tuzla 14; Mostar 15; Trebinje 16; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 938 hPa, za 1 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar na sjeveru zemlje slab istočni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima slab do umjeren južni i jugoistočni. Dnevna temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 21 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Dnevna temperatura zraka oko 17 °C.

Biometeorološke prilike su relativno nepovoljne. Mada temperature neće značajnije oscilirati, kišovito vrijeme, mjestimično praćeno južinom, kod većine populacije usloviće lošije raspoloženje, a tegobe kod osjetljivih osoba mogle bi se pojačati tokom dana. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima.